Galatasaray 2-0 BB Erzurumspor maç sonucu | Maç özeti
Galatasaray BB Erzurumspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan mücadelede Galatasaray BB Erzurumspor'u konuk etti. İşte Galatasaray - BB Erzurumspor maçı tüm detayları...
2020-2021 Süper Lig 27. hafta maçında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 27. hafta maçında Galatasaray sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 27.02.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
GALATASARAY 2-0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇ SONUCU
Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.02.2021 19:00
Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 19. Ömer Bayram, 22. Deandre Roselle Yedlın, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 83. Gedson Carvalho Fernades
Yedekler
34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 89. Sofıane Feghoulı
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 2. Bohdan Butko, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 16. Rahman Buğra Çağıran, 92. Aatıf Chahechouhe, 88. Osman Çelik, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 77. Mehmet Murat Uçar, 15. Elbasan Rashanı, 70. Brahim Darri, 14. Mostapha El Kabır, 5. Hasan Hatipoğlu, 23. Gökhan Kardeş, 21. Zakarya Bergdıch, 11. Arvydas Novıkovas, 17. Emrah Başsan
Teknik Sorumlu
Mesut Bakkal
Süper Lig 27. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|26
|18
|3
|5
|52
|19
|57
|33
|2
|Beşiktaş
|25
|17
|3
|5
|56
|26
|54
|30
|3
|Fenerbahçe
|25
|16
|3
|6
|47
|27
|51
|20
|4
|Trabzonspor
|25
|14
|6
|5
|32
|24
|48
|8
|5
|Hatayspor
|26
|13
|6
|7
|46
|31
|45
|15
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|6
|8
|40
|26
|42
|14
|7
|Gaziantep FK
|26
|10
|10
|6
|37
|29
|40
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|26
|11
|7
|8
|41
|34
|40
|7
|9
|Antalyaspor
|26
|7
|13
|6
|24
|29
|34
|-5
|10
|Göztepe
|25
|8
|8
|9
|35
|31
|32
|4
|11
|Sivasspor
|25
|7
|11
|7
|28
|29
|32
|-1
|12
|Konyaspor
|25
|8
|7
|10
|32
|30
|31
|2
|13
|Yeni Malatyaspor
|26
|7
|10
|9
|33
|35
|31
|-2
|14
|Kasımpaşa
|25
|8
|5
|12
|29
|40
|29
|-11
|15
|Çaykur Rizespor
|26
|6
|10
|10
|30
|42
|28
|-12
|16
|Kayserispor
|25
|6
|7
|12
|17
|30
|25
|-13
|17
|Başakşehir FK
|26
|6
|7
|13
|28
|44
|25
|-16
|18
|BB Erzurumspor
|26
|6
|7
|13
|24
|41
|25
|-17
|19
|Denizlispor
|26
|5
|6
|15
|23
|46
|21
|-23
|20
|Gençlerbirliği
|25
|5
|6
|14
|21
|46
|21
|-25
|21
|MKE Ankaragücü
|25
|5
|5
|15
|28
|44
|20
|-16
Süper Lig 27. hafta Fikstür sonuçları
|26.02.2021
|Konyaspor
|0-0
|Gaziantep FK
|26.02.2021
|Gençlerbirliği
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|26.02.2021
|Beşiktaş
|3-0
|Denizlispor
|27.02.2021
|Hatayspor
|4-1
|MKE Ankaragücü
|27.02.2021
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Alanyaspor
|27.02.2021
|Antalyaspor
|0-0
|Başakşehir FK
|27.02.2021
|Galatasaray
|2-0
|BB Erzurumspor
|27.02.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Sivasspor
|28.02.2021
|Göztepe
|Kasımpaşa
|28.02.2021
|Trabzonspor
|Fenerbahçe