Galatasaray 2-0 BB Erzurumspor maç sonucu | Maç özeti

2020-2021 Süper Lig 27. hafta maçında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 27. hafta maçında Galatasaray sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 27.02.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

GALATASARAY 2-0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇ SONUCU

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Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.02.2021 19:00

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 19. Ömer Bayram, 22. Deandre Roselle Yedlın, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 83. Gedson Carvalho Fernades

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 2. Bohdan Butko, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 16. Rahman Buğra Çağıran, 92. Aatıf Chahechouhe, 88. Osman Çelik, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 77. Mehmet Murat Uçar, 15. Elbasan Rashanı, 70. Brahim Darri, 14. Mostapha El Kabır, 5. Hasan Hatipoğlu, 23. Gökhan Kardeş, 21. Zakarya Bergdıch, 11. Arvydas Novıkovas, 17. Emrah Başsan

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Süper Lig 27. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 26 18 3 5 52 19 57 33 2 Beşiktaş 25 17 3 5 56 26 54 30 3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 51 20 4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 48 8 5 Hatayspor 26 13 6 7 46 31 45 15 6 Alanyaspor 26 12 6 8 40 26 42 14 7 Gaziantep FK 26 10 10 6 37 29 40 8 8 Fatih Karagümrük 26 11 7 8 41 34 40 7 9 Antalyaspor 26 7 13 6 24 29 34 -5 10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 32 4 11 Sivasspor 25 7 11 7 28 29 32 -1 12 Konyaspor 25 8 7 10 32 30 31 2 13 Yeni Malatyaspor 26 7 10 9 33 35 31 -2 14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 29 -11 15 Çaykur Rizespor 26 6 10 10 30 42 28 -12 16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 25 -13 17 Başakşehir FK 26 6 7 13 28 44 25 -16 18 BB Erzurumspor 26 6 7 13 24 41 25 -17 19 Denizlispor 26 5 6 15 23 46 21 -23 20 Gençlerbirliği 25 5 6 14 21 46 21 -25 21 MKE Ankaragücü 25 5 5 15 28 44 20 -16

Süper Lig 27. hafta Fikstür sonuçları