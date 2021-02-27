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Galatasaray 2-0 BB Erzurumspor maç sonucu | Maç özeti

Galatasaray BB Erzurumspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan mücadelede Galatasaray BB Erzurumspor'u konuk etti. İşte Galatasaray - BB Erzurumspor maçı tüm detayları...

Galatasaray 2-0 BB Erzurumspor maç sonucu | Maç özeti

2020-2021 Süper Lig 27. hafta maçında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 27. hafta maçında Galatasaray sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 27.02.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

GALATASARAY 2-0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇ SONUCU

Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.02.2021 19:00

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Kemal Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Abdullah Buğra Taşkınsoy(avar)

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 19. Ömer Bayram, 22. Deandre Roselle Yedlın, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 83. Gedson Carvalho Fernades

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 89. Sofıane Feghoulı

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 2. Bohdan Butko, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 16. Rahman Buğra Çağıran, 92. Aatıf Chahechouhe, 88. Osman Çelik, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 77. Mehmet Murat Uçar, 15. Elbasan Rashanı, 70. Brahim Darri, 14. Mostapha El Kabır, 5. Hasan Hatipoğlu, 23. Gökhan Kardeş, 21. Zakarya Bergdıch, 11. Arvydas Novıkovas, 17. Emrah Başsan

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Süper Lig 27. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray26183552195733
2Beşiktaş25173556265430
3Fenerbahçe25163647275120
4Trabzonspor2514653224488
5Hatayspor26136746314515
6Alanyaspor26126840264214
7Gaziantep FK26101063729408
8Fatih Karagümrük2611784134407
9Antalyaspor267136242934-5
10Göztepe258893531324
11Sivasspor257117282932-1
12Konyaspor2587103230312
13Yeni Malatyaspor267109333531-2
14Kasımpaşa258512294029-11
15Çaykur Rizespor2661010304228-12
16Kayserispor256712173025-13
17Başakşehir FK266713284425-16
18BB Erzurumspor266713244125-17
19Denizlispor265615234621-23
20Gençlerbirliği255614214621-25
21MKE Ankaragücü255515284420-16

Süper Lig 27. hafta Fikstür sonuçları

26.02.2021Konyaspor0-0Gaziantep FK
26.02.2021Gençlerbirliği1-1Yeni Malatyaspor
26.02.2021Beşiktaş3-0Denizlispor
27.02.2021Hatayspor4-1MKE Ankaragücü
27.02.2021Fatih Karagümrük2-0Alanyaspor
27.02.2021Antalyaspor0-0Başakşehir FK
27.02.2021Galatasaray2-0BB Erzurumspor
27.02.2021Çaykur Rizespor0-0Sivasspor
28.02.2021Göztepe Kasımpaşa
28.02.2021Trabzonspor Fenerbahçe
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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