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  3. Galatasaray 2 - 0 Fatih Karagümrük |Maç sonucu, özeti

Galatasaray 2 - 0 Fatih Karagümrük |Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü maçın ilk yarısında Gomis ve Babel'in attığı goller 2-0 yendi.

Galatasaray 2 - 0 Fatih Karagümrük |Maç sonucu, özeti

2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Cicaldau ile verkaç yaparak penaltı noktası üzerinde topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

35. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Muslera topu kontrol etti.

36. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray 2 - 0 Fatih Karagümrük |Maç sonucu, özeti

Mücadelenin özetini izlemek için tıklayınız.

59. dakikada Galatasaray üçüncü gole yaklaştı. Babel, ceza sahasında kafayla meşin yuvarlağı Gomis'in önüne indirdi. Fransız oyuncunun röveşatasında top direğin yanından az farkla auta çıktı.

73. dakikada Fatih Karagümrük, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Luckassen'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Van Aanholt'tan döndü. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, Van Aanholt'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

75. dakikada Pesic'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera, soluna gelen topa müdahale ederek gole izin vermedi.

83. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayının biraz solundan yaptığı sert vuruşta, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

Galatasaray karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray 2 - 0 Fatih Karagümrük |Maç sonucu, özeti

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 64 Pulgar), Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 35 Emre Kılınç), Gomis (Dk. 90+4 Halil Dervişoğlu)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 46 Caner Erkin), Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Emre Mor, Bistrovic (Dk. 62 Levent Mercan), Jimmy Durmaz (Dk. 62 Adnan Uğur), Toure (Dk. 46 Karamoh), Pesic

Goller: Dk. 4 Gomis (Penaltıdan), Dk. 12 Babel (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 43 Nelsson (Galatasaray), Dk. 45+2 Salih Dursun, Dk. 68 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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