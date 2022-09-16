Galatasaray 2 - 1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Yusuf Demir’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Van Aanholt’un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic’te kaldı.
71. dakikada Torreira’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Sehic kornere çeldi.
82. dakikada sol taraftan Dubois içeri yerden ortasını yaptı. Altıpas içinde Calvo’nun ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla kaleci Sehic oyundan atıldı. Konyaspor’un oyunu durdurma hakkının dolması sebebiyle oyuncu değiştiremedi ve Adil Demirbağ kaleye geçti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine girerek son çizgiye inen Boey pasını içeri aktardı. Kale önünde Oliveira’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
6. dakikada sol taraftan Bytqi’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Endri Çekici’nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.
15. dakikada ceza sahası dışından Endri Çekici’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
23. dakikada Emin’in hatasında topu kapan Muhammet Demir sağ taraftan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek pasını ortaya aktardı. Penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Hadziahmetovic’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Endri Çekici’nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
44. dakikada sağ taraftan Ahmet Oğuz’un içeri çevirdiği topa kale önünde Soner Dikmen’in vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi. Dönen topu takip eden Soner’in tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.