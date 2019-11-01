Galatasaray 2 maç sonra galip
Galatasaray, Real Madrid ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla galibiyet hasretini sona erdirdi.
Galatasaray, Real Madrid ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla galibiyet hasretini sona erdirdi.
Galatasaray'da galibiyet hasreti Çaykur Rizespor maçıyla bitti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid'e 1-0, ligde de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Rizespor galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. Aslan, bu hafta Avrupa'da Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulmuş oldu.
Kaynak: İHA
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