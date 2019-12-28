Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor CANLI

62

Sarı Kart Néstor Fernando Muslera Micol

61

Antalyaspor'da Mukairu, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

60

Galatasaray'ın şu ana dek %72'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

57

Ömer Bayram'ın sol kanattan yerden gönderdiği ortasını kale önünde Chico kornere gönderdi.

56

Antalyaspor'da Tarık Çamdal, Mariano'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53

Antalyaspor'da Ufuk'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Muslera'da kaldı.

52

Ömer'in önemli bir sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.

50

Oyun durmuş durumda.

49

Galatasaray'da Ömer Bayram, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sağlık görevlileri saha içerisinde müdahale ediyor.

47

Antalyaspor'da Ufuk ceza yayı üzerinde şut açısı aradı ama bulamadı, ardından Marcao'ya faul yaptı.

46

Antalyaspor'da Salih Dursun'un yerine Paul Omo Mukairu oyuna girdi.

45

Ve ikinci yarı Antalyaspor'un santra vuruşuyla başladı.

Ve ilk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

45

GALATASARAY'DAN NET FIRSAT! Mariano'nun içeri çevirdiği topa önce Feghouli ardından Nagatomo dokundu, ama Salih çizgi üzerinden kornere uzaklaştırdı.

44

Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.

43

Antalyaspor'da Hakan Özmert, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

41

Sarı-kırmızılıların sezon başından beri en rahat maçlarından birini oynadığını söyleyebiliriz.

40

Stjepan Tomas, savunma oyuncularının ileri çıkmalarını istemeye devam ediyor.

37

Galatasaray'da bu sezon ilk kez ligde bir maça 11'de başlayan Taylan da performansıyla göz dolduruyor.

37

Galatasaray30Antalyaspor

GALATASARAY'DAN BİR GOL DAHA! Marcao savunma arkasına koşu yapan Ömer Bayram'a uzun pasını verdi, ardından Ömer'in içeri topsuz koşu yapan Taylan'a doğru gönderdiği pasına ayak koyan Celustka topu kendi ağlarına gönderdi.

Ondrej Celustka

Galatasaray

35

Antalyaspor'da Ufuk, Doğukan'ın önüne doğru bir ara pas göndermek istedi ama araya Mariano girdi.

32

GALATASARAY'DAN NET FIRSAT! Nagatomo'nun sol kanattan uzak direğe yaptığı ortasını Feghouli gelişine bir vuruşla auta gönderdi.

30

Antalyaspor'da Doğukan'ın sol kanattan yaptığı ortasını Donk karşıladı.

29

Galatasaray'da ikinci golün asistini yapan Mariano da iyi bir maç çıkarıyor.

28

Sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Falcao ilk yarının son maçında sahneye çıktı.

28

Galatasaray 2 0 Antalyaspor

Gol Radamel Falcao García Zárate

Radamel Falcao

Galatasaray

28

Asist Mariano Ferreira Filho

27

Antalyaspor'da Doğukan Sinik, Taylan Antalyalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

25

Galatasaray'da Ömer Bayram sol kanattan uzak direkteki Falcao'ya topu ortaladı, ama araya Antalyaspor savunması girdi.

24

Ömer'in önemli bir sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.

23

Galatasaray'da Ömer Bayram, Nazım Sangare ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı.

21

Antalyaspor'da Doğukan'ın pası hakeme çarpınca, hakem Bitigen oyunu durdurdu ve topu Antalyaspor'a verdi.

20

Galatasaray bu dakikalarda top dolaştırıyor.

18

Antalyaspor'da Amilton, Marcao ile bire birde kalmıştı. Ama çalım denemesinde başarılı olamayınca top kaleci Muslera'da kaldı.

18

GALATASARAY NET FIRSATI KAÇIRDI! Feghouli bu defa Taylan'ın ara pasıyla yine savunma arkasına sızdı, ardından yaptığı vuruşunu kaleci Boffin kornere çeldi.

17

GALATASARAY ETKİLİ GELDİ! Seri'nin ara pasıyla savunma arkasına sızan Feghouli vuruşunu yapamayınca top kaleci Boffin'de kaldı.

16

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, savunma oyuncularından ileri çıkmalarını istiyor.

15

Nagatomo'nun top kaybının ardından ceza sahası dışından şut açısı bulan Hakan Özmert'in vuruşu üstten auta gitti.

15

Galatasaray'da Mario Lemina, Hakan Özmert'i formasından çektiği için sarı kart gördü.

14

İlk 15 dakikada Galatasaray'ın %71'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

13

Ceza sahasının solundan içeri giren Nagatomo'nun ortasına Feghouli'den önce Antalyaspor savunması kafa koydu.

13

Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortasına Falcao hareketlendi ama vuruşunu yapamadı.

12

Top Galatasaray'dayken Chico stoperlerin arasına giriyor ve Antalyaspor beşli bir savunma hattına dönüyor.

11

Antalyaspor'da Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

10

Falcao böylece bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

10

Galatasaray 1 0 Antalyaspor

FALCAO AFFETMEDİ! Kaleci Boffin ile topu ayrı köşelere gönderen Kolombiyalı yıldız, takımını 1-0 öne geçirdi.

Radamel Falcao

Galatasaray

7

PENALTI! Galatasaray penaltı atışı kazanıyor. Uzak direkte Taylan'ın kafa vuruşunu eliyle kesen Ufuk penaltıya sebebiyet verdi.

6

Galatasaray sağ kanattan Ömer ile köşe vuruşu kullanacak.

4

Mariano'nun Falcao'ya uzun pası kaleci Boffin'e gitti.

3

Karşılaşmanın tempolu başladığını söyleyebiliriz.

1

Galatasaray 4-2-3-1 formasyonuyla sahada. Antalyaspor ise 4-1-4-1 formasyonunu tercih ediyor.