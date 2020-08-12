Galatasaray Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı!

Futbolda transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Kulüpler birbiri ardına transfer açıklamaları yapıyor. Bir haber de Galatasaray cephesinden geldi.

Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Genç futbolcunun yeni sezonda A Takım'da olması bekleniyor.

ABDUSSAMED KARNUÇU KİMDİR?

4 Şubat 2000 Sivas doğumlu olan Abdussamed Karnuçu 2011 yılında Sivas Demirspor'da futbola başladı. 19 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi ön libero. Savunma ağırlıklı orta saha oyuncusu olan 1.84 boyundaki futbolcu aynı zamanda stoper olarak da görev yapabiliyor.

Abdussamed Karnuçu 2013 yılında amatör olarak Galatasaray'a geldi. Galatasaray'ın meşşur 2000 grubunun önemli isimlerinden. 50 kez milli formayı giyen Abdussamed Karnuçu U17 Avrupa Şampiyonası ve U17 Dünya Kupası'nda Ozan Kabak ile birlikte stoperde görev aldı.

U17 Dünya Kupası'ndan sonra 2017 yılında Galatasaray Abdussamed Karnuçu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Geçen sezon U21 takımı ile 10 maça çıkan Abdussamed Karnuçu aynı zamanda Keçiöğrengücü maçında ilk kez A Takım forması giydi.