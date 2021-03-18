Galatasaray adası nerede? Galatasaray adası kimin? Değeri, fiyatı ne kadar? Yapay mı? Kaç metrekare?

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'nin olan üst kullanım hakkı da Galatasaray Spor Kulübü'nün olan Galatasaray adası veya diğer bilinen adıyla Kuruçeşme Adası yeniden gündem oldu. Adanın işletmecisi olan Su Adası'na açılan davada mahkeme kararını Galatasaray lehine vererek işletmecinin adadan tahliyesine karar verdi.

GALATASARAY ADASI NEREDE? GALATASARAY ADASI KİMİN? DEĞERİ, FİYATI NE KADAR?

Galatasaray Adası, Boğaziçi'nde Kuruçeşme sahilinin 165 m açığındadır. Adanın mülkiyeti Maliye Hazinesi'ndedir. Üst kullanım hakkı da Galatasaray Spor Kulübü'nündür.

GALATASARAY ADASININ DEĞERİ, FİYATI NE KADAR?

Galatasaray adasının değerinin tahmini 20 bin TL'den 300 milyon TL'nin üzerindedir. Bilirkişi raporuna göre adanın toplam değeri ise 16 milyon 453 bin TL'dir.

GALATASARAY ADASI YAPAY MI? KAÇ METREKARE?

Galatasaray adası İstanbul'un Kuruçeşme semtinde, kıyıdan 165 metre açıkta birkaç büyük kayadan oluşan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Baş Mimarı Serkis Kalfa'ya hediye edildi. Serkis Kalfa, adanın üstüne üç katlı bir köşk inşa ederek buraya taşındı. Dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında Sultan Abdülaziz 'in davetlisi olarak Kuruçeşme Adası'nda Serkis Kalfa'nın misafiri olmuş ve Padişah'la tanıştırıldı. Ayvazovski, Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı için sipariş edilen tabloları bu adada yaptı. 1.Dünya Savaşı'ndan sonra ada, Serkis Bey'in varisleri tarafından ' Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi'ne kiraya verildi ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı. Sultan Abdülaziz'in ölümünden sonra tahta geçen 2. Abdülhamit döneminde de Saray Baş Mimarlığı'nı sürdüren Serkis Kalfa(1835-1899) ölümüne kadar adada yaşadı. Bu nedenle ada, 1.Dünya Savaşı yıllarına kadar 'Serkis Bey'in Adası' olarak anılıyordu.

Kaynak: Vikipedi

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden mahkeme kararına ilişkin yapılan açıklamada," Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir." denildi.