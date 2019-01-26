Sezon başından bu yana santrfor transferi konusunda girişimlerde bulunan ve ara transfer döneminin bitmesine 4 gün kala arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Alan Carvalho transferini tamamlamak üzere.

Geçtiğimiz günlerde Şükrü Hanedar ile birlikte Dubai'ye giden ve Alan transferi için oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande ile görüşen Abdurrahim Albayrak, oyuncu ile kulübü arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde Alan'ın Galatasaray forması giyeceğini açıklamıştı.

ALAN CARVALHO NE ZAMAN GALATASARAY'A GELİYOR?

Alan'ın Galatasaray'a transferi konusunda son pürüzlerin giderildiği öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun gelecek hafta içi İstanbul'a gelerek kendini sarı kırmızlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

ALAN CARVALHO'YA NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

3 milyon Euro bedelle alınan Brezilyalı’ya ise bonuslar hariç yıllık 3.5 milyon Euro ve puan başına da 5 bin Euro ödenecek. Alan'ın 3.5 yıllık imza atması bekleniyor. Sol kanatta da oynayabilen Alan, böylece Galatasaray’da hem Gomis’in hem de Garry Rodrigues’in boşluğunu doldurmak için de kullanılacak.

ALAN CARVALHO TRANSFER HAKKINDA DEDİ?

Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel ile telefon görüşmesi yapan Alan Carvalho, transferiyle ilgili konuştu. Brezilyalı forvet, "Galatasaray'a söz verdim ve sözümün arkasında duracağım. Yakında orada olurum" dedi.

ALAN CARVALHO KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alan Carvalho, 10 Temmuz 1989 tarihinde Brezilya'nın Barbosa kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola Fluminense takımında başlayan Carvalho, kiralık olarak Desportivo Brasil Ltda (SP) takımında forma giymeye başladı.

2010 yılına kadar Brezilya liginde forma şansı bulan Alan Carvalho, 3.5 milyon euro karşılığında Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'a transfer olmuştur.

4 yıl forma giydiği Avusturya ekibinin ardından Çinli Guangzhou Evergrande Taobao takımına transfer olan Carvalho, şu anda Galatasaray ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmektedir.

1,85 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.