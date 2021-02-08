Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN | A Spor yayın akışı bugün
Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Galatasaray ile Alanyaspor karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Galatasaray - Alanyaspor maçı oynanacak. Galatasaray, kupada son olarak Yeni Malatyaspor'u penaltı atışlarıyla geçmişti. Alanyaspor ise son 16 turunda BB Erzurumspor 4-1'lik skorla mağlup etmişti. Peki, Galatasaray-Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Galatasaray-Alanyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 10 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar üstlenecek.
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HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Galatasaray-Alanyaspor maçının da yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarında izlenebilir olacak.
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KUPADA DİĞER MAÇLAR
9 Şubat Salı
20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
10 Şubat Çarşamba
20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor
11 Şubat Perşembe
17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor
20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş