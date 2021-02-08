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Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN | A Spor yayın akışı bugün

Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Galatasaray ile Alanyaspor karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN | A Spor yayın akışı bugün

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Galatasaray - Alanyaspor maçı oynanacak. Galatasaray, kupada son olarak Yeni Malatyaspor'u penaltı atışlarıyla geçmişti. Alanyaspor ise son 16 turunda BB Erzurumspor 4-1'lik skorla mağlup etmişti. Peki, Galatasaray-Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Galatasaray-Alanyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 10 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar üstlenecek. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Galatasaray-Alanyaspor maçının da yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarında izlenebilir olacak. 

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KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş

Onur Çelik
Spor Editörü
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