Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

İki takım Galatasaray - Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - Çeyrek finaller ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray bu kez rakibiyle Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takım rakibini 3 farklı skorla yenerek turu geçen taraf olmak istiyor. Alanyaspor ise yakaladığı avantajı korumak istiyor.

Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ilk maçta deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Hafta sonu Kasımpaşa engelini deplasmanda 3-0 ile geçen Galatasaray Alanyaspor'dan rövanşı almak istiyor. Alanyaspor ise zorlu Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. ASPOR'dan canlı yayınlanacak.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, yarın taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası’nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa’yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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