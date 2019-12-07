İki takım Galatasaray Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 14. Maç Günü

ekranlarda olacak.

Peki Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini ve maçın başlayacağı saati merak ediyorlar

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor.

Galatasaray Alanyaspor maçı bugün Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Lig ve kupa dahil olmak üzere 13 maçın 11 tanesine iç sahada çıkacak olan Galatasarayda İstanbul serüveni mağlubiyetle başladı.

Süper Ligde lider Demir Grup Sivassporun 7 puan gerisinde 8inci sırada yer alan Galatasarayın Ziraat Türkiye Kupası macerası da kötü başladı. Kendi sahasında TFF 2nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspora 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip bu maçla birlikte İstanbul serisineÿmağlubiyetle giriş yaptı.