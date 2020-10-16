Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Bu hafta oynanacak maçta Galatasaray - Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut.

Süper Lig'de 5. haftanın son maç gününde Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde liderliği elinde bulunduran Alanyaspor, zorlu Galatasaray deplasmanından galibiyet çıkarmak istiyor. Bu hafta evinde oynayacak olan Galatasaray ise son iki haftadaki puan kayıplarını telafi etmenin peşinde. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftada Galatasaray - Alanyaspor arasında oynanacak mücadele, Türk Telekom Arena'da 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY HAKKINDA

Galatasaray, Türkiye'de Süper Lig'de mücadele eden futbol takımıdır. Galatasaray Spor Kulübünün 1997 yılındaki şirketleşme çalışmalarıyla birlikte Galatasaray Anonim Şirketi kurulmuştur. Sarı ve kırmızı renklerine sahip olan Galatasaray, Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa en fazla sahip olan takımdır. Türkiye'de de resmi kayıtlarca en fazla taraftara sahiptir.

1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından, öğrenci oldukları Galatasaray Lisesi'nde kurulan kulübün ilk spor dalıdır. Şu ana kadar 22 kez Süper Lig şampiyonu olmuş, 18 kez Türkiye Kupası ve 16 kez de Türkiye Süper Kupası kazanmış; 2000 yılında da UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı kazanmıştır. Galatasaray, ayrıca Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından yapılan "Dünyanın en iyi futbol kulüpleri" istatistik çalışmasında, 2000 Ağustos ayı en iyi takımı 2001 Ocak ayında ise puan sıralamasında 1. sıraya yükselerek ayın lideri olmuştur.

Galatasaray 1999-00 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. olarak bitirdikten sonra, katıldığı UEFA Kupası'nı yenilmeden kazanan tek takımdır. 1999-2000 yılında, UEFA Kupası finalinde İngiltere'nin Arsenal kulübünü penaltılarda 4-1 yenerek, bir Avrupa Kupası kazanan ilk ve tek Türk futbol kulübü olmuştur. Galatasaray aynı yıl; Süper Kupa'yı da Real Madrid'i 2-1 yenerek kazanmıştır.