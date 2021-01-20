Galatasaray-Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Galatasaray ile Alanyaspor karşılaşacak. Peki, Galatasaray-Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Galatasaray-Alanyaspor maçı oynanacak. Galatasaray, kupada son olarak Yeni Malatyaspor'u penaltılarla 7-6 elemişti. Alanyaspor ise son 16 turunda Erzurumspor'u 4-1'le geçmişti. Peki, Galatasaray-Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Galatasaray-Alanyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 10 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın hakem ekibi ise henüz belli olmadı.
HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Galatasaray-Alanyaspor maçınında yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, ATV ekranlarında izlenebilir olacak.
KUPADA DİĞER MAÇLAR
9 Şubat Salı
20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
10 Şubat Çarşamba
20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor
11 Şubat Perşembe
17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor
20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş