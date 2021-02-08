Galatasaray - Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | A Spor yayın akışı bugün

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Galatasaray - Alanyaspor maçı oynanacak. Galatasaray, kupada son olarak Yeni Malatyaspor'u penaltı atışlarıyla geçmişti. Alanyaspor ise son 16 turunda BB Erzurumspor 4-1'lik skorla mağlup etmişti. Peki, Galatasaray-Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Galatasaray-Alanyaspor arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 10 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakem ekibi ise henüz belli olmadı.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Galatasaray-Alanyaspor maçının da yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarında izlenebilir olacak.

A SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Avrupa’dan Futbol

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

17:00 Kupa Günü - canlı

18:00 Ana Haber - canlı

19:00 Türkiye’nin Kupası - canlı

20:45 GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

22:30 Türkiye’nin Kupası - canlı

KUPADA DİĞER MAÇLAR

9 Şubat Salı

20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba

20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor

20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş