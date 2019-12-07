Galatasaray, Alanyaspor’a kaybetmiyor

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile bugüne kadar oynadığı 7 maçı da kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray, rakibiyle 7. kez karşılaştı. Resmi maçlarda bugüne kadar rakibine mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakada da bunu sürdürdü. Aslan böylece rakibine karşı 6 galibiyetini aldı. Geride kalan 1 karşılaşmada berabere sona erdi.

Söz konusu maçlarda Galatasaray 21 gol kaydederken, Alanyaspor 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: İHA