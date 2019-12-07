Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!

Galatasaray Alanyaspor CANLI İZLE... Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. hafta maçında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Süper Lig'in iki güçlü ekibi Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Zor günler geçiren Galatasaray, kendi evinde 3 puan almak; Alanyaspor ise deplasmandan galibiyetle dönmek amacında. Bu maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar şifresiz yayın arıyorlar. Peki Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda, nasıl canlı izlenir? Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi sitemizden de canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

28 bin seyirci önünde oynanan mücadelede Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 21. dakikada penaltıdan Younes Belhanda kaydetti. Sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, özellikle ikinci yarıda müthiş bir performans gösterdi ve Alanyaspor'un 5 net pozisyonunda gole izin vermedi.

Aldığı galibiyetle puanını 23'e yükselten Galatasaray, PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral depoladı. Aytemiz Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Sofiane Feghouli sakatlığı nedeniyle müsabakanın kadrosunda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Jean Michael Seri ilk 11'de forma giydi.

Galatasaray'da Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Ryan Babel ve Florin Andone ile ameliyat edilen Christian Luyindama da maçın kadrosunda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takım maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

CANLI ANLATIM: GALATASARAY 0 - 0 ALANYASPOR

(maç başlayınca güncellenecektir)

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Adem, Ömer

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Bammou

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Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Tuzlaspor'a Türkiye Kupası'nda 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılı takım Alanyaspor'u yenerek moral bulmak ve haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Alanyaspor ise Galatasaray deplasmanında rakibini mağlup etmek istiyor.

Hafta içi Tuzlaspor'a yenilen Galatasaray Süper Lig'de Alanyaspor'u yenerek yeniden moral bulmak istiyor. Alanyaspor'da bu önemli mücadele öncesi Papis Cisse cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Erol Bulut yönetiminde geçen hafta Ankaragücü'nü 5 golle geçen Alanya bu seriyi Galatasaray maçında da devam ettirmek istiyor.



Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor.

Haftaya 20 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan Akdeniz temsilcisini ağırlayacak.

GALATASARAY'DA FALCAO SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından 68 gün sonra 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

Falcao en sonra 1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.

Kolombiyalı yıldız isim bu müsabakadan sonra aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı ve tedavi sürecine girdi.

Falcao toplam 68 gün sonra Alanyaspor maçının kadrosuna yer aldı.

33 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 5 kez giyerken, Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşamıştı.

BEŞ OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray’da 5 futbolcu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte aşil tendonundaki ağrıdan dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, yarınki müsabakada görev yapamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek.

İKİ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 15. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.

SON 4 RESMİ MAÇI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 9 Kasım’da Süper Lig’de Gaziantep FK’ye karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu süreçte Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e 1-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

GOL YOLLARINDA SIKINTI YAŞIYOR

Sakatlıkları nedeniyle santrforları Radamel Falcao ve Florin Andone’den yararlanamayan Galatasaray, gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor. Süper Lig’de 13 müsabakada 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol atan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki tek maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 16 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,8 oldu.

GALATASARAY İLE ALANYASPOR, SÜPER LİG’DE 7. KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul’da yapacakları maçla Süper Lig’de 7. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5’ini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı. Geride kalan 6 maçta sarı-kırmızılı takımın 20 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.

Geçen sezon İstanbul’daki maçı Galatasaray 6-0 kazandı, Alanya’daki müsabaka 1-1 tamamlandı.