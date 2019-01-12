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Galatasaray, Almanya'da RB Leipzig ile yenişemedi

RB LEIPZIG: Gulacsi (Dk. 46 Mvogo), Klostermann (Dk. 77 Atınç), Upamecano (Dk. 77 Augustin), Konate (Dk. 77 Veli), Halstenberg (Dk. 77 Sarrachi), Demme, Laimer...

Galatasaray, Almanya'da RB Leipzig ile yenişemedi

RB Leipzig - Galatasaray: 1-1

STAT: Red Bull

HAKEM: Henry Müller (Almanya)

RB LEIPZIG: Gulacsi (Dk. 46 Mvogo), Klostermann (Dk. 77 Atınç), Upamecano (Dk. 77 Augustin), Konate (Dk. 77 Veli), Halstenberg (Dk. 77 Sarrachi), Demme, Laimer (Dk. 46 Adams), Sabitzer, Bruma (Dk. 72 Cunha), Poulsen (Dk. 84 Majetschak), Werner

GALATASARAY: İsmail, Mariano (Dk. 64 Ömer), Maicon, Donk, Linnes (Dk. 90 Mustafa), Belhanda (Dk. 46 Selçuk), Fernando (Dk. 46 Ahmet), Sinan (Dk. 84 Atalay), Ndiaye (Dk. 88 Celil), Yunus (Dk. Gökay), Feghouli (Dk. 72 Muğdat)

GOLLER: Dk. 34 Poulsen (RB Leipzig) - Dk. 55 Linnes (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Selçuk, Maicon (Galatasaray)

2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Red Bull Arena'da oynanan müsabakada ev sahibi takımın golü 34'üncü dakikada Poulsen'den gelirken, sarı kırmızılı takıma eşitliği sağlayan golü ise 55'inci dakikada Linnes kaydetti. Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma, 72'nci dakikada sakatlanarak yerini Cunha'ya bıraktı.

Öte yandan Almanya'da yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar, takımlarını özel maçta yalnız bırakmadı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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