Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Galatasaray - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Altay maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Altay maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.