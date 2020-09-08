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Galatasaray alternatif forma | Galatasaray'ın 2020-2021 alternatif forması tanıtıldı mı?

Geçen sezonu iyi bir sırada bitiremeyen Galatasaray, önümüzdeki sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon için formalarını tanıtan sarı-kırmızılılarda, alternatif formanın da tanıtılması bekleniyor.

Galatasaray alternatif forma | Galatasaray'ın 2020-2021 alternatif forması tanıtıldı mı?

Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı. Transfer döneminde de birçok yeni ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda, ev sahibi ve deplasman taraftarları adeta ikiye böldü. Taraftarlar tarafından merakla beklenen alternatif formalar ise henüz tanıtılmadı. İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları...

GALATASARAY 2020-2021 FORMALARI

Galatasaray'ın bu sezon tanıttığı formalar, sarı-kırmızılı taraftarları adeta ikiye böldü. Parçalı ve siyah forma olarak piyasaya sürülen yeni sezon formaları, bazı kesimler tarafından çok beğenilirken bazı kesimler tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. 

Galatasaray formalarını bu şekilde duyurmuştu: 

 

Galatasaray alternatif forma | Galatasaray'ın 2020-2021 alternatif formasıGalatasaray alternatif forma | Galatasaray'ın 2020-2021 alternatif forması

GALATASARAY ALTERNATİF FORMASI

Taraftarların da büyük heyecanla beklediği alternatif formalar hakkında, henüz resmi bir tanıtım gelmedi. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içerisinde alternatif formaları tanıtması bekleniyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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