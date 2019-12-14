Galatasaray - Ankaragücü Canlı Anlatım

Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı

Maç başladı.

2. dakikada Ankaragücü'nde Orgill savunma arkasına hareketlenirken Marcao, vuruş şansı vermedi.

7. dakikada Ankaragücü, sedat Ağçay ile etkili geldi. Sedat, taşıdığı top sonrası ceza sahası içi sol çapraza İlhan Parlak'a pasını verdi. İlhan'ın uygun pozisyondaki etkisiz vuruşu, yandan dışarı gitti.

SARI KART | 9. dakikada Ankaragücü'nde Ricardo Faty, Marcao'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

11. dakikada Galatasaray, Falcao ile gole yaklaştı. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya etkili yükselen Falcao'nun vuruşunu kaleci Korcan kornere çeldi.

22. dakikada Ankaragücü'nün çıkarken kaybettiği top sonrası Galatasaray'da Mario Lemina'nın uzak mesafeden yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

31. dakikada Galatasaray, Ankaragücü savunmasını eksik yakaladı. Babel'in ceza sahasına girerken sağ çaprazda Falcao'ya bıraktığı top sonucunda Kolombiyalı oyuncunun vuruşu az farkla dışarı gitti.

SARI KART | 32. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel, Falcao'nun pozisyonunda Pazdan'ın müdahalesi nedeniyle korner beklerken itirazları sonucunda sarı kart gördü.

34. dakikada Mariano'nu sağ kanattan yaptığı ortaya altı pas içinde Feghouli kafayı vurdu ama top üstten dışarı gitti.

SARI KART | 45+1. dakikada Ankaragücü'nde Orgill, Marcao'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

45+2. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde Belhanda'nın hatalı pası sonrası Ankaragücü, kontratak şansı yakaladı. Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Orgill'in, savunmanın yerleşmesi sonrası ceza sahası dışından yaptığı vuruş dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOL | Galatasaray, 53. dakikada golü buldu. Ömer Bayram'ın kullandığı duran topa çok iyi yükselen Cezayir'li oyuncu, kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Korcan'ı avladı. Feghouli, Süper Lig’de bu sezon 2. golünü atarken Ömer Bayram da ligdeki asist sayısını 4 yaptı.

62. dakikada Galatasaray, penaltı kazanırken VAR incelemesi sonucunda bir önceki pozisyonda topun dışarı çıktığı anlaşıldı ve karar kornere çevrildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 66. dakikada sakatlık problemi yaşayan Mario Lemina çıkarken Selçuk İnan oyuna giren isim oldu.

KIRMIZI KART | 72. dakikada Ankaragücü'nde Orgill, hava topu mücadelesinde Donk'un suratına yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 76. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun yerine Taylan Antalyalı oyuna dahil oldu.

PENALTI | Galatasaray, Taylan & Mariano ikilisinin sağ kanattan başlattığı atakla etkili geldi. Sonrasında Mariano'nun ceza sahasına girerken Taylan'a çıkardığı topta, Ante Kulusic rakibini düşürdü ve Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

SARI KART | 82. dakikada Taylan'a müdahalesi ile penaltıya neden olan Ante Kulusic, sarı kart gördü.

GOL | 83. dakikada penaltıyı kullanan Belhanda, topu ağlarla buluşturdu.

PENALTI | 86. dakikada Galatasaray'da Marcao'nun İlhan Parlak'ı ceza sahası içinde düşürmesi sonucunda bu kez Ankaragücü penaltı kazandı.

SARI KART | 86. dakikada penaltıya neden olan Marcao, sarı kart gördü.

GOL | 88. dakikada İlhan Parlak, penaltıdan skoru 2-1 yaptı.

GOL | 90+1. dakikada savunma arkasına atılan topta, sağ kanatta İlhan Parlak rakibinden kurtularak ceza sahası içindeki Kitsiou'yu gördü ve Yunan oyuncunun vuruşuyla skor 2-2'ye geldi.

Galatasaray - Ankaragücü ilk 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Sedat, Alihan, Faty, İlhan Parlak, Orgill