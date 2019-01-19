Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Maç başladı. Canlı skor için sayfayı sık sık yenileyiniz...

33' Galatasaray etkili geldi. Rakibinden sıyrılan Feghouli müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, top kaleci Altay'da kaldı.

26' GOL... Galatasaray 3-0 Ankaragücü (Sinan Gümüş)

21' GOL... Galatasaray 2-0 Ankaragücü (Onyekuru)

Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasında Ndiaye tek dokunuşla Onyekuru'yu gördü. Onyekuru da vücut çalımıyla savunmadan sıyrılıp topu köşeden ağlara gönderdi.

17' Galatasaray hızlı ataklarla Ankaragücü savunmasına zor anlar yaşatıyor. Bu dakikalarda iki takım da sert oynuyor.

8' Golü hemen maçın başında bulan ev sahibi Galatasaray, topu ayağında tutarak oyunun kontrolünü sağlamaya çalışıyor.

1' GOL.... Galatasaray 1-0 Ankaragücü (Sinan Gümüş)

GOL Ayağa paslarla rakip ceza alanına sokulan Galatasaray'da Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Onyekuru vurdu. Savunmadan seken topu kale önünde Sinan Gümüş tamamladı.

Süper Lig'de topladığı 29 puanla ilk yarıyı lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, 18. hafta maçında başkent temsilcisini konuk ediyor

İki takım arasında sezonun ilk haftasında Ankara'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

İLK 11 OYUNCULARI

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernandao, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş

Ankaragücü: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay