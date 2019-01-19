Galatasaray - Ankaragücü maçının 11'leri belli oldu
Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao, Ankaragücü karşılaşmana 11'de başlayacak.
Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao, Ankaragücü karşılaşmana 11'de başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlenecek.
İki takımın karşılaşmadaki 11'leri şöyle:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernandao, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş
ANKARAGÜCÜ: Altay - Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Ricardo Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay
DHA
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