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Galatasaray - Ankaragücü maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao, Ankaragücü karşılaşmana 11'de başlayacak.

Galatasaray - Ankaragücü maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao, Ankaragücü karşılaşmana 11'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İki takımın karşılaşmadaki 11'leri şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernandao, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş

ANKARAGÜCÜ: Altay - Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Ricardo Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay

DHA

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