Galatasaray-Antalyaspor (CANLI)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 puan topladı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.

MAÇTAN İLK DAKİKALAR

Mücadelede ilk düdük çaldı...

4. dakikada Boffin oyunu elle kurmak isterken rakibe pres yapan Ndiaye topu kaptı, ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Senegalli futbolcunun şutu isabetli olmadı.

5. dakikada Antalyaspor'da Doğukan, Galatasaray ceza sahası içerisinde şık hareketlerle rakibinden sıyrıldı, topu içeriye çevirmek istedi ancak topu Muslera'da kaldı.

GOL! 17. dakikada Galatasaray öne geçti. Diagne sol kanattan ters tarafa Feghouli'ye uzun bir top gönderdi. Cezayirli yıldızın şutu Doğukan'a çarpan top yön değiştirdi ve filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada Doukara, ceza sahası dışından Galatasaray kalesini yokladı ancak isabet bulamadı.

29. dakikada Belhanda ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

32. dakikada Charles, Onyekuru'ya yaptığı hareket sonrasında maçtaki ilk kartı gördü.

34. dakikada Muslera inanılmaz bir kurtarışa imza attı. Hakan Özmert'in kullandığı kornere kafayı Bahadır vurdu Uruguaylı kaleci inanılmaz bir refleskle topu kornere çıkarmasını başardı.

37. dakikada Galatasaray Diagne ile 2. gole yaklaştı. Senegalli futbolcu ceza sahası üzerinden sol ayağıyla şutunu attı ancak top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Antalyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahası yayının az gerisindenden Doukara çok şık bir plase yaptı ancak Muslera müthiş bir kurtarışa daha imza attı.

41. dakikada Badou Ndiaye, avantaja bırakılan pozisyon sonrası hakem Arda Kardeşler'den sarı kart gördü.

İLK YARI SONA ERDİ... GALATASARAY 1- 0 ANTALYASPOR

İKİNCİ YARI BAŞLADI...

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GALATASARAY - ANTALYASPOR İLK 11'LERİ

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Bahadır, Diego, Chico, Celustka, Charles, Hakan, Doğukan, Amilton, Fredy, Doukara.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Norveçli sağ bek, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.

46. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 85 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

GALATASARAY 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.