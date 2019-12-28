Galatasaray Antalyaspor maç sonucu | Galatasaray Antalyaspor maç özeti

İki takım Galatasaray Antalyaspor karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig - 17. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Galatasaray Antalyaspor maç sonucu ve Galatasaray Antalyaspor maç özeti detayları...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. hafta maçında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Falcao'nun da 2 golle öne çıktığı maçta 5-0 mağlup ederken bu sezon ilk kez 11'de başlayan Taylan Antalyalı da 1 gole imza attı. Bu sonuçla Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyetini aldı.

Galatasaray Antalyaspor maç özeti

Galatasaray, Süper Lig'in kapanış haftası olan 17. haftada sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Galatasaray, karşılaşmadan 5-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Sarı-Kırmızılılar'da Falcao, 1'i penaltıdan olmak üzere 2 gol atarken bu sezon ilk kez Süper Lig'de ilk 11'de maça başlayan Taylan Antalyalı da 1 gole imza attı. Diğer goller ise kendi kalesine atan Celutska ve sonradan oyuna dahil olan Ryan Babel'den geldi.

PENALTI | 8. dakikada Galatasaray'da sağ kanattan yapılan ortaya altı pasta Taylan, kafa vuruşunu yaptı. Ufuk Akyol'un elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 10. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Falcao, topu ağlara gönderdi: 1-0.

SARI KART | 15. dakikada Galatasaray'da Mario Lemina, Hakan Özmert'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

16. dakikada Galatasaray'da Nagatomo'nun kaptırdığı top sonrası Antalyasporlu Hakan Özmert uzak mesafeden şansını denedi ve top üstten dışarı gitti.

18. dakikada Seri'nin savunma arkasına aşırttığı topta Feghouli, altı pas üzerinde topa dokunamayarak büyük bir fırsatı harcadı.

19. dakikada bu kez Taylan'ın savunma arkasına attığı pasta Feghouli karşı karşıya kaldı. Cezayirli oyuncunun vuruşunu Boffin, kornere yolladı.

SARI KART | 27. dakikada Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında Taylan'ı düşüren Antalyasporlu Doğukan Sinik, sarı kart gördü.

GOL | 28. dakikada sağ kanatta Feghouli'nin pasıyla hareketlenen Mariano, ceza sahasına girerken ortasını yaptı ve altı pasta Falcao, topu ağlara gönderen isim oldu: 2-0.

33. dakikada Antalyaspor, sağ kanattan geldi ve Sangare'nin Amilton'a pasında Brezilyalı oyuncunun son çizgiden ortası Muslera'da kaldı.

33. Karşı atakta Galatasaray, etkili geldi. Taylan rakiplerinden sıyrılıp topu Nagatomo'ya bıraktı. Japon oyuncunun ortasında arka direkte altı pas içinde topla buluşan Feghouli, yine çok uygun bir fırsattan daha faydalanamadı.

GOL | 37. dakikada Marcao'nun savunma arkasına uzun pasında hareketlenen Ömer Bayram, sol kanattan topu içeri çevirdi ve Taylan Antalyalı'nın vuruşu Celutska'ya çarparak ağlara gitti: 3-0.

SARI KART | 43. dakikada Antalyaspor'da Hakan Özmert sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Antalyaspor'da ikinci yarı öncesi Salih Dursun oyundan çıkarken Paul Mukairu oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

54. dakikada Antalyaspor, sağ kanattan gelirken Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa Antalyaspor'da Ufuk Akyol ceza sahası ön çizgisinden vurdu ve top Muslera'da kaldı.

SARI KART | 56. dakikada Galatasaray, Mariano ile hızlı hücuma çıkarken Tarık Çamdal rakibini indirerek sarı kart gördü.

58. dakikada Galatasaray sol kanattan etkili gelirken Ömer Bayram'ın ceza sahası içinde çizgiye inerek çevirdiği topu savunma son anda araya girerek kornere yolladı.

SARI KART | 62. dakikada Galatasaray'da kalesinden çıkarak maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e itirazlarda bulunan Muslera, sarı kart gördü.

64. dakikada Galatasaray, hızlı çıkarken Seri'nin sağ kanada yolladığı uzun topla buluşan Feghouli, topu savunma arkasına hareketlenen Falcao'nun önüne bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kolombiyalı golcü, topun dibine girmek isterken yağmurdan dolayı ağırlaşan zeminin azizliğine uğradı.

67. dakikada Antalyaspor, sağ kanattan etkili geldi. Uzun topu alan Amilton, Marcao'dan kurtulup sağ kanattan topu içeri çevirdi. Pası Blanco'nun arkasına düşmesine rağmen kötüleşen zemine takıldı ve Blanco'ya şut şansı doğsa da yaptığı vuruş dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 75. dakikada Galatasaray'da Feghouli oyundan çıkarken Ryan Babel oyuna dahil oldu.

SARI KART | 77. dakikada Antalyaspor'da Nazım Sangare, Ömer Bayram'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 79. dakikada Antalyaspor'da Doğukan Sinik'in yerine Fredy oyuna dahil oldu.

GOL | 82. dakikada Ömer Bayram'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Ryan Babel, yaptığı vuruşla farkı 4'e çıkardı: 4-0.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 83. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun yerine Adem Büyük oyuna girdi.

GOL | 89. dakikada Seri'nin pasında topla buluşan Taylan Antalyalı, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-0.

Karşılaşma da 5-0'lık skorla sona erdi.

Galatasaray - Antalyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

Antalyaspor: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’de ilk yarının son maçında Antalyaspor’u konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 16. haftada oynanan Göztepe müsabakasının ilk 11’ine göre 3 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Radamel Falcao ilk 11’i ile çıktı.

Fatih Terim, ligde bir önceki hafta 2-1 yenildikleri Göztepe mücadelesinde ilk 11’de görevlendirdiği Selçuk İnan, Younes Belhanda ve Ryan Babel’i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı’ya ilk 11’de görev verdi.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Selçuk İnan, Belhanda ve Babel’in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Emin Bayram ve Emre Mor yer aldı.

- Taylan Antalyalı ligde ilk kez 11’de

Galatasaray’da Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11’de forma giydi.

Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce 4 lig maçında süre aldı. Taylan, bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerek 41 dakika sahada kaldı.

- Tarık Çamdal, Galatasaray’a karşı

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma 2014’te Eskişehirspor’dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017’de Galatasaray’ın Türkiye Kupası’ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı’na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.

- Antalyaspor’da 5 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11’ine göre 5 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Amilton Da Silva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Hakan Özmert ilk 11’i ile çıktı.

Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11’e giremedi.

Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.