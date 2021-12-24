Galatasaray – Antalyaspor maçı canlı izle | Galatasaray – Antalyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Galatasaray – Antalyaspor maçı canlı izle | Galatasaray – Antalyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Galatasaray – Antalyaspor maçı canlı izle | Galatasaray – Antalyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik .
GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE |
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü NEF Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Samet Çavuş yapıyor.
GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maç, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GALATASARAY - ANTALYASPOR İLK 11
GALATASARAY İLK 11
13. İSMAİL ÇİPE
6. PATRICK JOHN MINGUEL VAN AANHOLT
7. MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU
11. MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA
17. OĞULCAN ÇAĞLAYAN
22. BERKAN İSMAİL KUTLU
25. VICTOR ENOK NELLSON
35. AYTAÇ KARA
45. MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA
67. HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU
89. SOFIANE FEGHOULI
Yedekler
99. FATİH ÖZTÜRK
2. DEANDRE ROSELLE YEDLIN
5. ALPASLAN ÖZTÜRK
12. GUSTAVO HENRIQUE GIORDANO AMARO ASSUNÇAO SILVA
19. ÖMER BAYRAM
21. OLIMPIU VASILE MORUTAN
24. IŞIK KAAN ARSLAN
30. ATALAY BABACAN
53. BARIŞ ALPER YILMAZ
54. EMRE KILINÇ
ANTALYASPOR İLK 11
25. RUUD JORGE BOFFIN
2. SHEREL CONSTANCİO FLORANUS
4. EDINALDO GOMES PEREIRA
7. DOĞUKAN SİNİK
11. GÜRAY VURAL
12. PAUL OMO MUKAIRU
13. FEDOR KUDRIASHOV
16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO
23. AMILTON MINERVINO DA SILVA
77. BÜNYAMİN BALCI
89. VEYSEL SARI
Yedekler
1. DOĞUKAN ÖZKAN
5. BAHADIR ÖZTÜRK
6. EREN ALBAYRAK
8. NURİ ŞAHİN
9. HAJI AMIR WRIGHT
10. DENI MILOSEVIC
17. ENZO VITO GABRIEL CRIVELLI
27. HOUSSAM EDDINE GHACHA
41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
88. HAKAN ÖZMERT
Teknik Sorumlu
ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK