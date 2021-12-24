Galatasaray – Antalyaspor maçı canlı izle | Galatasaray – Antalyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Galatasaray – Antalyaspor maçı canlı izle | Galatasaray – Antalyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik .

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE |

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü NEF Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Samet Çavuş yapıyor.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maç, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GALATASARAY - ANTALYASPOR İLK 11

GALATASARAY İLK 11

13. İSMAİL ÇİPE

6. PATRICK JOHN MINGUEL VAN AANHOLT

7. MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU

11. MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA

17. OĞULCAN ÇAĞLAYAN

22. BERKAN İSMAİL KUTLU

25. VICTOR ENOK NELLSON

35. AYTAÇ KARA

45. MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA

67. HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU

89. SOFIANE FEGHOULI

Yedekler

99. FATİH ÖZTÜRK

2. DEANDRE ROSELLE YEDLIN

5. ALPASLAN ÖZTÜRK

12. GUSTAVO HENRIQUE GIORDANO AMARO ASSUNÇAO SILVA

19. ÖMER BAYRAM

21. OLIMPIU VASILE MORUTAN

24. IŞIK KAAN ARSLAN

30. ATALAY BABACAN

53. BARIŞ ALPER YILMAZ

54. EMRE KILINÇ

ANTALYASPOR İLK 11

25. RUUD JORGE BOFFIN

2. SHEREL CONSTANCİO FLORANUS

4. EDINALDO GOMES PEREIRA

7. DOĞUKAN SİNİK

11. GÜRAY VURAL

12. PAUL OMO MUKAIRU

13. FEDOR KUDRIASHOV

16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO

23. AMILTON MINERVINO DA SILVA

77. BÜNYAMİN BALCI

89. VEYSEL SARI

Yedekler

1. DOĞUKAN ÖZKAN

5. BAHADIR ÖZTÜRK

6. EREN ALBAYRAK

8. NURİ ŞAHİN

9. HAJI AMIR WRIGHT

10. DENI MILOSEVIC

17. ENZO VITO GABRIEL CRIVELLI

27. HOUSSAM EDDINE GHACHA

41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

88. HAKAN ÖZMERT

Teknik Sorumlu

ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK