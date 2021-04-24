Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta , hangi kanalda? İşte Galatasaray- Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11

Süper Lig'de ligin bitimine sayılı haftalar kala şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, Ersun Yanal yönetiminde iyi bir oyun sergileyen Antalyaspor'a konuk olacak.

GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ,HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Antalyaspor maçı 24 Nisan Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak. Antalya Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi Galatasaray'ın 36.haftada oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçı yöneten hakem Mete Kalkavan yapacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

GALATASARAY'DAKİ EKSİKLER

Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Ali Eren, Ufuk, Serdar, Fredy, Hakan, Amilton, Podolski.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marco, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson, Kerem, Halil, Babel