Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 maçta, 29 puan toplayarak 1. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 15 maçta, 17 puan toplayarak 15. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray-Antalyaspor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Galatasaray-Antalyaspor maçı da beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, 2 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ