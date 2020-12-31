Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak. Peki, Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 maçta, 29 puan toplayarak 1. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 15 maçta, 17 puan toplayarak 15. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray-Antalyaspor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Galatasaray-Antalyaspor maçı da beIN SPORTS'tan naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, 2 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Antalyaspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını en az üçer farklı skorlarla kazanan Galatasaray (3-0, 5-0 & 5-0), ligde en son 1996-2000 arasında Bursaspor'u üst üste dört iç saha maçında 3+ farkla mağlup etmişti.
- Galatasaray'a konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (3B 6M), son galibiyetini Mayıs 2010'da almıştı (2-1).
- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk beş maçta 8 puan kaybeden Galatasaray (2G 1B 2M), daha sonraki dokuz karşılaşmada sadece 5 puan bıraktı (7G 1B 1M).
- Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında galibiyet alamayan Antalyaspor (4B 3M), daha uzun bir seriyi en son 2017/18'de yaşamıştı (ilk 12 dış saha maçı).
- Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 maçın sadece ikisini kazanabilen Antalyaspor (2B 6M), bu karşılaşmalarda toplam 27 gol yedi.