Galatasaray - Augsburg: 1-4

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Augsburg takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 4-1 mağlup oldu.

Avusturya'nın Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Augsburg karşılaştı. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maçta teknik direktör Fatih Terim sahaya, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Erencan Yardımcı 11'i ile çıktı.

Mücadelenin 14'üncü dakikasında Florian Niederlechner'in golüyle Alman ekibi 1-0 öne geçti. Maçın 31'inci dakikasında Gruezo'nun şutunda fark 2'ye çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Alman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarının başında Mariano, Yutu Nagatomo, Okan Kocuk, Mitroglou ve Valentine Ozornwafor oyun alanına aldı. İlerleyen dakikalarda da sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, Atalay Babacan, Metehan Mertöz, Mustafa Kapı, Gökay Güney, Ali Yavuz Kol'u oyuna girdi. Maçın 53'üncü dakikasında Andre Hahn farkı 3'e çıkardı. Bir dakika sonrasında Stefano Russo durumu 4-0 yaptı. 87. dakikada Ömer Bayram ile Galatasaray durumu 4-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 4-1'lik Alman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

OKAN KOCUK İLK MAÇINDA

Galatasaray'ın yeni transferi Okan Kocuk, Augsburg karşılaşmasında ilk maçına çıktı. Kaptan olarak çıktığı maçta İsmail Çipe, ikinci yarıda yerini Okan Kocuk'a bıraktı.

TERİM'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Augsburg karşılaşmasının ikinci yarısında Mariano'ya ön liberoda oynattı. Terim, Donk'un yaşadığı hafif sakatlık ve Adem'in kötü oyununun üzerine Mariano'yu orta sahada ön libero pozisyonunda oynattı.

DHA