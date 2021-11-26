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  4. Galatasaray, Avrupa maçlarıyla kasasını doldurdu! Lider çıkarsa daha çok kazanacak!

Galatasaray, Avrupa maçlarıyla kasasını doldurdu! Lider çıkarsa daha çok kazanacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde harika bir performans ortaya koyan Galatasaray, çıktığı 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. 3 galibiyet 2 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip, bu sonuçlarla birlikte kasasını da doldurdu.

Galatasaray, Avrupa maçlarıyla kasasını doldurdu! Lider çıkarsa daha çok kazanacak!

Süper Lig'in aksine UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray, son olarak Marsilya'yı da evinde devirerek gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızılı ekip birçok kulübün finansal olarak zor günler geçirdiği bu dönemde ortaya koyduğu performansla, kulübü maddi açıdan da rahatlattı. Cimbom bu performansını son maçta da sürdürürse eli daha da rahatlayacak.

ŞİMDİDEN 5 MİLYON EURO ELDE ETTİ

Grup aşamalarına kalmaya hak kazanan Galatasaray, bunun için 3.1 milyon Euro gelir elde etmişti. Çıktığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanan sarı-kırmızlı ekip, bu galibiyetler için 3 galibiyet için 1 milyon 890 bin Euro kazandı. Aldığı 2 beraberlik için de 420 bin Euro kazanan Galatasaray, şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 5 milyon 410 bin Euro (73 milyon TL) geliri kasasına koydu.

Galatasaray, Avrupa maçlarıyla kasasını doldurdu! Lider çıkarsa daha çok kazanacak!

LİDER ÇIKARSA DAHA ÇOK KAZANACAK

Önümüzdeki hafta Lazio karşısına çıkacak olan Galatasaray, İtalyan ekibini de geçerek grubu lider olarak tamamlaması halinde birincilik ödülü olarak 1.1 milyon Euro daha kazanacak. Lider olması halinde son 16'ya kalmaya hak kazanacak olan sarı kırmızılı ekip, bunun için 1.2 milyon Euro daha elde edecek ve çok iyi bir gelir kazanmış olacak.

Galatasaray, Avrupa maçlarıyla kasasını doldurdu! Lider çıkarsa daha çok kazanacak!

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