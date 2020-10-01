Glasgow Rangers 2 - 1 Galatasaray | Maç özeti ve golleri

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Galatasaray, Rangers ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Arfield, 52. dakikada attığı golle Glasgow Rangers'ı 1-0 öne geçirdi, 59. dakikada ise Tavernier topu ağlarla buluşturmayı başararak skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray 87. dakikada Marcao'nun golü ile maçı 2-1 yaptı.

Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa kupaları elemelerinde Alanyaspor ve Beşiktaş’ın da elenmesi sonrası Galatasaray da gruplara kalmayı başaramadı. Hiçbir temsilcimizin elemeleri geçemediği Avrupa kupalarında iki temsilcimiz kaldı. Geçen sezon ligdeki sıralamaları sebebiyle Başakşehir Şampiyonlar Ligi’ne, Sivasspor ise Avrupa Ligi’ne gruplarda başlama hakkı kazanmıştı.

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

52. dakikada Rangers, Arfield’ın golüyle 1-0 öne geçti. Hagi’nin pasıyla ceza sahası içinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Arfield, sağ ayağının dışı ile yaptığı vuruşla topu filelere gönderiyor.

59. dakikada Rangers, Tavernier’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

87. dakikada Galatasaray Marcao’nun golüyle skoru 2-1 yapıyor. Ömer Bayram’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte iyi yükselen Marcao’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Maç, 90+3′te sona erdi.

Stat: Ibrox

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fehgouli, Belhanda, Babel, Falcao