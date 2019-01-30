Galatasaray ayrılığı KAP’a bildirdi

Galatasaray Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, kulübü Galatasaray'la anlaşarak karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu şirketimize 2 milyon 300 bin Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

Kaynak: İHA