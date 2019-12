Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Fatih Terim: Bugün 3 puan almak her şeyden öteydi

"Muslera maçın en iyisiydi"

"Sakatlıklar aklımızda yoktu"

"Paris Saint-Germain maçından ümitliyiz"

Erol Bulut: Muslera bugün maçı Galatasaray'a kazandırdı

"Cisse bugün olsa farklı olabilirdi"

"Muslera'yı tebrik ediyorum"

"Alanyaspor'un oyunu herkesi korkutuyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "1 dakikada kornerden 3 pozisyon verdik ama onun dışında kalemizde bir pozisyon hatırlamıyorum. 60 dakika tatmin edici bir oyun vardı. Bugün 3 puan almak her şeyden öteydi" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma ardından düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Bugün 3 puan almanın her şeyden önemli olduğunu belirten Fatih Terim, "3 puandan öte bir 3 puan. Ligin en az gol yiyen takımıyız belki ama son dakika ve saniyelerde yediğimiz goller bizi çok üzdü. Bugün takımın o psikolojiye girmesi gayet doğal. Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçı ve ligde yediğimiz gollerden dolayı takımda bir skoru koruma iç güdüsü vardı. Şu an 3 tane 6 numara ile oynuyoruz. Lemina da orayı daha iyi oynuyor. Takım olarak bir galibiyetti. Oyuncularda bir skoru koruma iç güdüsü vardı. 1 dakikada kornerden 3 pozisyon verdik ama onun dışında kalemizde bir pozisyon hatırlamıyorum. 60 dakika tatmin edici bir oyun vardı. Bugün 3 puan almak her şeyden öteydi. Bir oyuncuya da bağlamamak gerekiyor. Donk'u stoper, Adem'i de forvet oynatıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı şikayet etmiyorum ama durum bu" diye konuştu.

"MUSLERA MAÇIN EN İYİSİYDİ"

Muslera'nın karşılaşmadaki performansını öven Terim, "Muslera sadece bu maçta değil son maçlarda çok iyi gidiyor. Takımını kurtaran kaptan diyebiliriz. 90 dakika full konsantre oynadı. Devamlı, 94 dakika sahada tüm oyuncuları uyaran bir kaptandı. Ben de maçın en iyisi diyebilirim onun için" şeklinde konuştu.

"SAKATLIKLAR AKLIMIZDA YOKTU"

Yaşanan sakatlıkları beklemediklerini vurgulayan Fatih Terim, "Yarın sabah oynamayanların antrenmanı var, öbür gün rejenarasyon, ardından Paris'e gideceğiz. Sonra dönüş, kamp ve maç. Şikayet etmiyoruz, hep haftada 3 maç oynayalım ama imkanlarımız sıkıntılı. Feghouli sıkıntısı çıktı, Babel dışarıda. Falcao'yu 15 dakika oynatabiliyoruz, Luyindama bu sabah ameliyat oldu. Gibi gibi bir sürü sıkıntılarımız var. Bu sakatlıklar aklımızda yoktu, milli takımdan da 5-6 sakat oyuncumuz döndü" ifadelerini kullandı.

"PARIS SAINT-GERMAIN MAÇINDAN ÜMİTLİYİZ"

Paris Saint-Germain maçı hakkında da değerlendirme de bulunan Fatih Terim, "Oyuncu sıkıntımız var, taktik ve kriz yönetimi konusunda sıkıntımız yok. Her maç 0-0 başlıyor. Hiçbir maç ümitsiz oynanmaz. Ümitliyiz. Büyük efor sarf edeceğiz, mücadele edeceğiz sonra sonucuna bakacağız. Paris'te elimizden geleni yapacağız ve teslim olmayacağız" dedi.

EROL BULUT: MUSLERA BUGÜN MAÇI GALATASARAY'A KAZANDIRDI

Muslera'yı gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın 90 dakikasına baktığımızda yeteri kadar pozisyona giren bir Alanyaspor vardı. İlk yarıda yaptığımız penaltı maçın sonucunu getirdi. Bulduğumuz gol pozisyonlarını değerlendirmemiz gerekiyordu, güzel oynadık, çok iyi mücadele ettik. Tüm gücümüzü sahaya yansıttık ama maalesef puan almadan ayrıldık. Muslera'yı da tebrik ediyorum, oldukça iyi oynadı. Galatasaray'ı analiz ettiğimizde içe kullandığımız kornerleri istediğimiz gibi kullanamamış olsaydık, Muslera bu topları hızlı oyuna sokabiliyor. Salih oyuna girdikten sonra daha etkili kullandık ve art arda bulduğumuz 4 kornerde oldukça etkili olduk" dedi.

"CISSE BUGÜN OLSA FARKLI OLABİLİRDİ"

Sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyen golcü oyuncu Cisse hakkında da konuşan Bulut, "Bugünkü maçta olmuş olsaydı gol de atabilirdi gol de kaçırabilirdi. Geçmiş maçlara baktığımız zaman Cisse gol de atabiliyor kaçırabiliyor da. Olsa farklı bir sonuç olabilirdi ama tahminlerle yürümemek gerekiyor. Bouma da önemli bir pozisyon kaçırdı, haftalardır bizim sorunumuz bu gözüküyor. İkinci yarı tek kale oynadık, kalemizde pozisyon yok. Aynı şekilde devam edeceğiz, çalışacağız ve bu pozisyonları gole çevirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"MUSLERA'YI TEBRİK EDİYORUM"

Muslera'nın ligdeki en iyi 3 kaleciden biri olduğunu ifade eden Erol Bulut, "Muslera ligdeki en iyi üç kaleciden biri. Bazen kaleciler puan veya puanlar kazandırabilir. Muslera'da bugün bunu sağladı. Onu ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"ALANYASPOR'UN OYUNU HERKESİ KORKUTUYOR"

Kaçırdığı pozisyonları değerlendirebilseler çok farklı bir sonucun çıkabileceğini belirten Bulut, "Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı oyun herkesi korkutuyor. Bugün Galatasaray'da oyunu genelde yarı sahasında kabul etti. Set oyununda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek maç 1-3, 1-4 bitebilirdi" açıklamalarında bulundu.

