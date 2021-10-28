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  4. Galatasaray Babel ve Feghouli'yi 'Falcao' yöntemini kullanarak yollayacak!

Galatasaray Babel ve Feghouli'yi 'Falcao' yöntemini kullanarak yollayacak!

Son zamanlarda gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Feghouli ve Babel, yaşları ve maliyetleri nedeniyle takıma yük olarak görülüyor. Bu kapsamda ikili ile yolları ayırmak isteyen sarı kırmızılı yöneticilerin 'Falcao' yöntemini uygulayacağı ifade edildi.

Galatasaray Babel ve Feghouli'yi 'Falcao' yöntemini kullanarak yollayacak!

Takımı gençleştirmeye çalışan ve yeni bir jenerasyon oluşturmak isteyen Galatasaray'da performansı yetersiz olan Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile yollar ayrılıyor. Yaşları yeni kurulacak jenerasyona uygun görülmeyen ve maliyetleri de takıma yük oluşturan ikili için Falcao'nun gönderiliş biçimi dikkate alınarak hareket edilecek. Buna göre alacak ücretlerinde indirime gitmesi istenecek oyunculara bedelsiz olarak bonservisleri teklif edilecek.

BONSERVİSLERİNİ ALMALARI SAĞLANACAK

Yıllık 3 milyon 850 bin Euro maaş ödenen Sofiane Feghouli ile yıllık 2.5 milyon Euro net ücret alan Ryan Babel'e yarım dönemli alacaklarında indirime gitmeleri karşılığında bonservislerini bedelsiz olarak almaları teklif edilecek. Sarı kırmızılı ekip, daha önce de Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun maaşında yüzde 40 indirme gitmesi ile bonservisini almasını sağlamış ve oyuncuyu yollamıştı.

Galatasaray Babel ve Feghouli'yi 'Falcao' yöntemini kullanarak yollayacak!

YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILACAK

Yabancı kontenjanı dolu olan ve devre arasında takıma 6 numara için kaliteli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, bu taktikle elini rahatlatmayı planlıyor. İki oyuncu için yarım dönemde yaklaşık 3 milyon Euro ödemesi gereken cimbom, bu şekilde hem ücreti düşürecek hem de elindeki yabancı oyuncu sayısını azaltmış olacak.

Galatasaray Babel ve Feghouli'yi 'Falcao' yöntemini kullanarak yollayacak!

PERFORMANSLARI YETERSİZDİ

Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 17 maça çıkmış ve herhangi bir gol katkısı verememiş, 1 asiste imza atmıştı. Sofiane Feghouli ise çıktığı 12 maçta 2 gol atmayı başarırken asist katkısı verememişti. İki oyuncu da aldığı maaşlar göz önüne alındığında performansları ile sınıfta kalmıştı.

Galatasaray Babel ve Feghouli'yi Falcao yöntemini kullanarak yollayacak!

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