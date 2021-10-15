Galatasaray - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Bahçeşehir Koleji takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Galatasaray - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde ilk 3 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray, ilk 3 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti olan Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Galatasaray - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte o soruların cevapları...
GALATASARAY - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Bahçeşehir Koleji maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Bahçeşehir Koleji maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.