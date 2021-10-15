Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde ilk 3 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray, ilk 3 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti olan Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Galatasaray - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte o soruların cevapları...

GALATASARAY - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Bahçeşehir Koleji maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Bahçeşehir Koleji maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.