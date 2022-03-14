UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile sürerken, temsilcimiz Galatasaray da turnuvada yoluna devam etmek istiyor. Bu kapsamda Galatasaray evinde Barcelona karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray – Barcelona UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını haberimizde cevapladık. İşte cevaplar...

GALATASARAY – BARCELONA UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Trabzonspor maçı 17 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY – BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray – Trabzonspor maçı Exxen kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.