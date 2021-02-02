Galatasaray - Başakşehir maçı iddaa oranları

Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-0 geçtiği Başakşehir'i evinde ağırlıyor. Başakşehir ise Okan Buruk ile yollarını ayırarak Aykut Kocaman'ı takımın başına getirdi. İstanbul ekibi, yeni hocasıyla birlikte tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Ara transfer döneminde de İrfan Can Kahveci transferi dolayısıyla sık sık karşı karşıya gelen iki ekip, bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Transfer döneminin son saatlerinde art arda yeni transferlerin lisanslarını çıkartan Galatasaray'da Fatih Terim kurmayı planladığı oyun yapısına daha yakın bir kadro elde etmiş gözüküyor. Aykut Kocaman'ın başına geçtiği Başakşehir'de ise transferin son günü, Tolga Ciğerci'ye imza attırıldı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI İDDAA ORANLARI

Ev sahibi Galatasaray'ın galibiyetine verilen oran, 1.52 olurken deplasman ekibi Başakşehir'in oranı 3.75 olarak belirlendi. Bu mücadele için beraberliğe verilen oran ise 3.50 oldu.

2.5 Alt: 2.00

2.5 Üst: 1.45

KG Var: 1.52

KG Yok: 1.95

Galatasaray ve Başakşehir arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak.