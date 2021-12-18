Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası gerginlik! Hakem Zorbay Küçük hakkında Necati Ateş'ten çarpıcı iddia! "Arkasında nasıl bir güç varsa"

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasına maç sonunda yaşananlar damga vurdu. Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında Arda Turan ile Zorbay Küçük arasında bir gerginlik yaşandı.

Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı oyunculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" dediği ileri sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Zorbay Küçük'ün Arda Turan'ın tepkisi üstüne de "Ne yapacaksın, ayakkabı mı atacaksın bana?" sözlerini kullandı.

"SEN GALATASARAY OYUNCUSUNA BUNU DİYEMEZSİN"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ise maç sonunda yananlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Ateş'in o açıklamaları;

"Hem 4. hakemle, hem de Zorbay diyeceğim ona. Hakem demeyeceğim. Geldi Kerem, bana 'Lan' kelimesini kullandı dedi, 'Gidin lan buradan' demiş. Galatasaraylı futbolcusu bir şey derse sarı gösterirsin, ileri giderse kırmızı dersin. Sen Galatasaray oyuncusuna bunu diyemezsin

Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşuyor. Sarı kart yarın mı göstereceksin diyoruz, bir gün onu da gösteririz diyor. Oyuncu bir pozisyondan çıkmıştır, koşmuştur, nabzı 220 olmuştur. Ben nasıl böyle dersin dedim, 'Senin oyuncun yalancı' dedi."