Kahreden görüntü! Ölü olarak bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktıKovid-19 mutasyonu aşıları nasıl etkileyecek? Uzmanlar açıkladıSurvivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 2 Şubat SalıUludağ'daki partilerin sonucu ağır oldu: 11 otel çalışanı koronaya yakalandıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Şubat 2021 SalıBaraj 25. bölüm canlı izle | Baraj dizisi son bölüm FOX TV canlı izleEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm canlı izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm atv canlı izleMasumlar Apartmanı 20. bölüm canlı izle | Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izleGalatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!TUS başvuru ücreti ne kadar? TUS ücreti 2021 hangi bankaya yatırılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!

Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Başakşehir karşılaşıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde zirve yarışı veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Teknik Direktör değişikliğine giden Başakşehir'e karşı galibiyet arayacak. 

Bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da oynanacak zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. 

İLK 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel.

Başakşehir XI: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • Sezonun ilk yarısında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, 2012/13'ten bu yana rakibini aynı sezondaki iki karşılaşmada da yenemiyor.
  • Galatasaray'a konuk olduğu son Süper Lig maçını kazanan Başakşehir (1-0), lig tarihinde rakibini üst üste iki dış saha maçında mağlup edemedi.
  • Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan ve bu galibiyetlerde 18 gol atan Galatasaray (1B), tek puan kaybını fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0 vs Antalyaspor).
  • Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig maçının altısını kaybeden Başakşehir (3G 1B), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 33 karşılaşmada almıştı (17G10B).
  • Süper Lig'in 2020/21 sezonunda hem en fazla net gol pozisyonu üreten (67), hem de rakiplerine en az net pozisyon fırsatı tanıyan (25) takım Galatasaray.
  • Süper Lig'in geride kalan bölümünde 37 gol yiyen Başakşehir, şimdiden lige döndüğü 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.
  • Görev yaptığı son üç Süper Lig maçında birer golde pay sahibi olan Galatasaray forveti Ryan Babel (1 gol & 2 asist), dört maçlık bir seriyi en son Eylül-Ekim 2012 arasında Ajax formasıyla yakalamıştı (2 gol & 2 asist).
  • Süper Lig'de Galatasaray'a rakip olduğu ilk dokuz maçta altı golde pay sahibi olan Edin Visca (3 gol & 3 asist), son altı karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.
  • Başakşehir'i konuk ettiği beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Fatih Terim (1M), sadece son karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Terim, Galatasaray'ın başında hiçbir rakibinden üst üste iki iç saha yenilgisi almadı.
  • Aykut Kocaman'ın Süper Lig kariyerinde ikiden fazla maçta karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Galatasaray (; 4/33).
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT