Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Başakşehir karşılaşıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde zirve yarışı veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Teknik Direktör değişikliğine giden Başakşehir'e karşı galibiyet arayacak.
Bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da oynanacak zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray XI: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel.
Başakşehir XI: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Sezonun ilk yarısında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, 2012/13'ten bu yana rakibini aynı sezondaki iki karşılaşmada da yenemiyor.
- Galatasaray'a konuk olduğu son Süper Lig maçını kazanan Başakşehir (1-0), lig tarihinde rakibini üst üste iki dış saha maçında mağlup edemedi.
- Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan ve bu galibiyetlerde 18 gol atan Galatasaray (1B), tek puan kaybını fileleri havalandıramadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0 vs Antalyaspor).
- Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig maçının altısını kaybeden Başakşehir (3G 1B), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 33 karşılaşmada almıştı (17G10B).
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda hem en fazla net gol pozisyonu üreten (67), hem de rakiplerine en az net pozisyon fırsatı tanıyan (25) takım Galatasaray.
- Süper Lig'in geride kalan bölümünde 37 gol yiyen Başakşehir, şimdiden lige döndüğü 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.
- Görev yaptığı son üç Süper Lig maçında birer golde pay sahibi olan Galatasaray forveti Ryan Babel (1 gol & 2 asist), dört maçlık bir seriyi en son Eylül-Ekim 2012 arasında Ajax formasıyla yakalamıştı (2 gol & 2 asist).
- Süper Lig'de Galatasaray'a rakip olduğu ilk dokuz maçta altı golde pay sahibi olan Edin Visca (3 gol & 3 asist), son altı karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.
- Başakşehir'i konuk ettiği beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Fatih Terim (1M), sadece son karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Terim, Galatasaray'ın başında hiçbir rakibinden üst üste iki iç saha yenilgisi almadı.
- Aykut Kocaman'ın Süper Lig kariyerinde ikiden fazla maçta karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Galatasaray (; 4/33).