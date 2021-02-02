Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Türk Telekom Arena'da Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı Henry Onyekuru'nun 45. dakikada attığı gol sonucu sarı kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı kırmızılılar Ryan Donk'un 64. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti. 90 +2'de Mohammed'in penaltıdan attığı golle maç Galatasaray'ın 3-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

16. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

18. dakikada Galatasaray ceza sahasında Marcao ile topa yükselen Epureanu yerde kalırken, Medipol Başakşehirli futbolcular penaltı beklentisiyle hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu. VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol eden Muslera, gole izin vermedi.

35. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topa sahip oldu.

45. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Donk'un sağdan uzun ortasında, ceza sahasında savunmanın arkasına kaçan Onyekuru'nun altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu.

55. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mahmut Tekdemir'in pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen, Donk'tan sıyrılarak açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı. Uygun durumdaki Gulbrandsen, meşin yuvarlağı auta atarak takımı adına beraberliği sağlayamadı.

64. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Donk, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0

74. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Belhanda, meşin yuvarlağı düzeltir düzeltmez sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert Günok direk dibinden topu kornere çeldi.

90+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Onyekuru, Muhammed Emin Sarıkaya'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Nijeryalı oyuncu, geriden gelen Muhammed Emin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan yeni transferlerden Mustafa Muhammed, fileleri havalandırdı: 3-0

90+4. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, top kaleci Mert Günok'tan döndü.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de iki değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Gaziantep'i 2-1 yendiği müsabakada ilk 11'de başlayan futbolculardan Younes Belhanda ve Emre Akbaba yedeğe çekildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerlerine Peter Etebo ve Henry Onyekuru'yu görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru ve Ryan Babel ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Younes Belhanda ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Valentine Ozornwafor ve Bertuğ Elmaz oturdu.

SARI KIRMIZILARIN YENİ TRANSFERİ MUSTAFA MUHAMMED YEDEKTE

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Mısır temsilcisi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiraladığı 23 yaşındaki santrfor, Medipol Başakşehir maçında yedek kulübesinde görev bekledi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes ise kadroda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao da kadroda yer almadı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay, doğumunun 85. yılında anıldı.

BAŞAKŞEHİR'İN AYKUT KOCAMAN YÖNETİMİNDE İLK MAÇI

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk maçına çıktı.

Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen ve 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan Aykut Kocaman, takımının başında ilk kez Galatasaray deplasmanında saha kenarında yer aldı.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın sahasında 5-1 kaybettiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Kocaman; Mehmet Topal, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba'nın yerine Azubuike, Gulbrandsen, Crivelli ve sakatlıktan dönen Giuliano'ya ilk 11'de şans verdi.

Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Deniz Türüç, Giuliano, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya çıktı.

TOLGA CİĞERCİ VE YOUSSUF NDAYİSHİMİYE YEDEKLER ARASINDA

Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı iki oyuncu, yedekler arasında yer aldı.

Tolga Ciğerci ve Youssuf Ndayishimiye, yedekler arasında forma şansı bekledi.