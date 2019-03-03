Galatasaray, Başakşehir’in 8 puan gerisine düştü
Galatasaray, M. Başakşehir'in kazandığı haftada BB Erzurumspor ile berabere kalarak zirve ile arasındaki fark 8'e yükseldi.
Galatasaray, M. Başakşehir'in kazandığı haftada BB Erzurumspor ile berabere kalarak zirve ile arasındaki fark 8'e yükseldi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde lider M. Başakşehir'in E. Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yaşan sarı-kırmızılılar, liderin 8 puan gerisine düştü. Geride kalan 24 haftada Başakşehir'in 54, Galatasaray'ın ise 46 puanı bulunuyor.
Gelecek hafta Başakşehir, Fenerbahçe ile Galatasaray da Antalyaspor ile sahalarında oynayacak.
Kaynak: İHA
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