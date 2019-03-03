Galatasaray, Başakşehir’in 8 puan gerisine düştü

Galatasaray, M. Başakşehir'in kazandığı haftada BB Erzurumspor ile berabere kalarak zirve ile arasındaki fark 8'e yükseldi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde lider M. Başakşehir'in E. Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yaşan sarı-kırmızılılar, liderin 8 puan gerisine düştü. Geride kalan 24 haftada Başakşehir'in 54, Galatasaray'ın ise 46 puanı bulunuyor.

Gelecek hafta Başakşehir, Fenerbahçe ile Galatasaray da Antalyaspor ile sahalarında oynayacak.

Kaynak: İHA