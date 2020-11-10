Galatasaray başkan adayı Burak Elmas kimdir? Burak Elmas kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Ne iş yapıyor? Burak Elmas serveti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yönetim kurulunda oy birliği ile karar alarak 19-26 Aralık tarihleri arasında seçime gitme kararı aldı. Galatasaray'ın seçim kararının ardından başkanlık adayları için birçok ismin gündeme gelmesi bekleniyor. Adaylığını ilk ilan eden isim ise Burak Elmas oldu. Burak Elmas'ın başkanlık için adaylığını ilan etmesi üzerine tüm Galatasaray taraftarları arasında en merak edilen isim haline geldi. Bunun üzerine Burak Elmas'ı tüm detaylarıyla haberimizde anlattık. Peki, Galatasaray başkan adayı Burak Elmas kimdir? Burak Elmas kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Ne iş yapıyor? İşte detaylar...

BURAK ELMAS KİMDİR?

İş adamı Burak Elmas, İstanbul'da 1974 yılında doğmuştur ve 46 yaşındadır. Aslen Giresunlu olan Burak Elmas, ünlü iş adamı Sezgin Elmas'ın oğludur. Eğitim hayatını yurt dışında tamamlayan Elmas, lise öğrenimini Avusturya Lise'sinde, üniversite eğitimini ise University of Denver'da Finans ve Pazarlama bölümünü okuyarak bitirdi. 3 dönem boyunca Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği yapan Elmas'ın daha önce 2017 yılında da Galatasaray başkanlığı adı geçmiş ancak adaylığını açıklamamıştı.

Burak Elmas aynı zamanda, Galatasaray'ın 1996-2000 yıllarındaki efsane sezonlarında kulüp başkanlığını üstlenen Faruk Süren'in damadıdır.

Galatasaray camiası içerisinde ciddi destekçiye sahip olduğu bilinen Elmas'ın başkanlık yarışında önde gelen isimlerden birisi olabileceği belirtiliyor.

MESLEĞİ NE? NE İŞ YAPIYOR?

Türkiye'nin en büyük gıda holdinglerinden birisi olan Yıldız Holding'in Godiva Investments şirketinde CEO olarak görev almaktadır. Son dokuz yıldır da görevine devam etmektedir.

"YOL ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE GÖREVE HAZIRIM"

Başkan adaylığını sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklayan Burak Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun"