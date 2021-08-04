Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan kararıyla ilgili konuştu: "Tahkim kurulunu istifaya davet ediyoruz"

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan, TFF'nin kendisine lisans vermemesi üzerine gündemden düşmüyor. Sarı kırmızılı takımın Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Epözdemir, TFF ve Tahkim Kurulu'nu topa tuttu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği gerekçesiyle TFF tarafından lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Epözdemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"UEFA HUKUKİ SORUN YOK DEDİ"

"Kulübümüz ve Oğulcan Çağlayan 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmişti. Ceza 3 maça indi ama tazminat kararı bozulmadı ve onandı. Oyuncu ligin bitimine 6 hafta kala sözleşmesini haksız feshetti deniyor ancak 1 yıllık alacağının ödenmesine hükmediliyor. Sözleşmesel itilaftan kaynaklanan kararlar için yargı yolu açık. Bunun üzerine hem biz hem oyuncumuz başvuruda bulundu. Baktık ki transfer yasağı koyulmuş.

Oğulcan Çağlayan hakkında verilen karar, hukukun temel prensiplerine aykırıdır. UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu, bir çekişmeli alacak. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur.' dedi."

GALATASARAY'A KİM KUMPAS KURUYOR?

"Hukuki süreç devam ediyor, kesinleşmiş bir karar yokken bu yönde bir karar çıkmasını bekliyorduk. Hukuka uygun olan budur. Fakat çok ilginç bir şekilde oy çokluğuyla başvurumuz reddedildi. Oy çokluğuyla itirazımız reddedildi. Bize fakslanan yazıda oy birliği yazıyor. Karar, oy çokluğundan oy birliğine döndürüldü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hangi eller bu karara dokundu, kimler talimat verdi! Galatasaray'a karşı bu kumpası kim kuruyor?"

"BU BİR HUKUK GARABETİDİR"

"Bir borç ne zaman kesinleşir? Hukuk yolları tüketilince kesinleşir. Borç kesinleşmeden ceza veremezsin. Evet ne yaptın transfer yasağımızı kaldırdın ama Oğulcan'a lisans vermedin! Kulüpler için transfer yasağı, yargı süreci devam ettiği için kaldırılıyor ama aynı durum oyuncu için olunca itirazımızı reddediyorsunuz. Bu, bir hukuk garabetidir."

"TAHKİM KURULU'NUN İSTİFASINI İSTİYORUZ"

Bu karar rövanşist yaklaşımlarla verilmiştir. Biz Galatasaray olarak Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa başvuruda bulunacağız."

"KİMSE GALATASARAY'I SINAMASIN"

"Biz artık bu adaletsiz sisteme bir 'Dur' demek istiyoruz. Kararlı mücadelemiz devam edecek. Biz; bu kararın, Kulüpler Birliği'nin yaptığı çalışma ve Galatasaray'ın ortaya koyduğu tavırla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Hiç kimse Galatasaray'ı sınamasın. Cevaplarımızı en sert şekilde vereceğiz."

"GALATASARAY'DAN HESAP SORMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

"Bir milli futbolcunun, bir Avrupa maçında oynamasının önüne geçiyorsunuz. Kabul edilemez bir tavır. Çalışma hakkını, anayasaya aykırı bir şekilde önlüyorsunuz. Tahkim Kurulu'ndaki arkadaşların görevi bitecek. Anladığımı kadarıyla görevleri bitmeden bizden kişisel çıkarlarla hesap sormaya çalışıyorlar. Galatasaray'dan hesap sormak kimsenin haddi değil."

"TFF'den, arkadaşlarımı arayıp kararın oy çokluğu ile alındığı söylenmiş. Federasyonun internet sitesinde oy çokluğu yazıyor, bize gelen kararda oy birliği yazıyor. TFF hukuk kurulları nasıl bir rezaletin içinde görün."