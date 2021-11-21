Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Art niyetli bir hakem vardı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray, kendi sahasından 2-1 yenilgiyle ayrıldı.

Maç sonunda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

"TFF'DEN RANDEVU İSTEYEREK, YARIN TFF'YE GİDECEĞİM"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı. Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biliyorsunuz sezon başından beri, son derece yapıcı bir üslupla, Türk sporunun içinde bulunduğu bataklıktan, Galatasaray'ın önderlik yaparak Türk sporunu buradan çıkaracak bir anlayış sergiliyoruz.

Benim en büyük korkum sistemin bizi engellemeye çalışmasıydı. Bazı insanlar bu sistemin değişmesini istemiyor. Çamurdan beslenen arkadaşlar var. Biz bu sistemi değiştireceğiz demiştik. Ya bu sistemi değiştireceğiz ya da bu sistem bizi yiyecek.

Bugünkü hakem performansı da evinde Galatasaray'ı ezmek, teknik direktörünü sahadan atmak bu bir oyunun parçasıdır. Her kulübe bunu dönem dönem yapıyorlar. Bu sistemi, onlara teslim etmeyeceğiz. Bunu yapanlar, Türk futbolunun geleceğinde olmayacaklar. Bütün kulüp başkanlarıyla, birlikte ve şeffaf cevap vermeye çalışacağım. Tüm kulüplerle birlikte, bu kirli oyunun aktörlerini oyundan temizlemek istiyoruz. Daha önce Benim yanımda, TFF'nin karşısında söylendiği için rapor konusunu öğrendim. Daha önce hakem raporu okuyan başkanlar oldu, demek ki raporlara ulaşılabiliyormuş.

Beşiktaş maçında da hakem performansından memnun değildim. Ama oradaki maçta performansımızı hakemin bugünkü kadar etkilediğini düşünmüyorum. Uzun vadede kazananların kısa vadede kayıpları başarılarını belirler. Galatasaray kazanan bir kulüptür.

Federasyonu ibra etmedik, çekimser kaldık. İbra ettiniz, yanlış bir söylem. Geldiğimizde federasyonla birtakım konuların değişmesi gerektiğiyle ilgili mutabakatlara vardık. İbra etsek söyler sebeplerini de anlatırız."

Derbide kazanan Fenerbahçe