Galatasaray Başkanı Burak Elmas ateş püskürdü! "Gerekirse yayın ihalesinden çıkarız!"

Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sert ifadelere yer verdi. Son haftalarda açık bir şekilde Galatasaray'a operasyon yapıldığını öne süren Elmas, "25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Gerekirse yayın ihalesinden çıkarız" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME LEHİMİZE SONUÇLANDI"

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Galatasaray Adası'na yönelik konuşan Burak Elmas, "Galatasaray Adası'na ilişkin ilk derece mahkeme lehimize sonuçlanmıştır. Bu önemli davanın takibinde hizmet eden merhum başkanımızı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyesi, yönetimimizde yer alan Rezan Epöezdemir ile kulüp çalışanı avukatlara teşekkür ederim. Henüz sonuçlanmış bir süreç değildir. İstinafdaki süreç gibi Yargıtay'daki süreci de yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"CAMİAMIZI BÖLMEYİ HEDEFLEDİLER"

Galatasaray camiasının sinir uçlarıyla oynamak istediklerini ifade eden Elmas, "25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir." şeklinde konuştu.

"YAPAMIYORSANIZ GİDECEKSİNİZ"

TFF'de koltuk savaşı olduğu iddiasında bulunan Elmas, "TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek, güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele, futbolun değerini yükseltme mücadelesidir. TFF'de yarından itibaren herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terk edecek. Makamlar şereflidir. Esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz!" dedi.

"GALATASARAY DEVLETİNE BAĞLI OLMUŞTUR"

Galatasaray'ı devletle karşı karşıya getirmek isteyenlerin bundan sonuç alamayacağını söyleyen Elmas, "Galatasaray ile Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bunu geçmişte bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz. Ama bunu Galatasaray'a yapamazsınız! Galatasaray, sizin bu uygulamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Bizim tek bir cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çanakkale'de şehit vermiş bir camiayı devletle karı karşıya getirmeye çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Galatasaray her daim devletine bağlı olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Yayın ihalesiyle ilgili de net tavır sergileyen Elmas, "Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız." dedi.