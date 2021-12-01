Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama! "Soyunma odamızı dinleyen gözlemciyi yakaladık"

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray kulübü başkanı Burak Elmas, takımın gidişatı yönünde çeşitli açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritası ve transfer yapmayı planladıkları bölgelerden de bahseden Elmas'ın gözlemci açıklaması ise şaşırttı. Elmas, "Soyunma odamızı dinleyen gözlemciyi yakaladık" dedi.

"BU KULÜPTE KİM OYNAMAK İSTEMEZ?"

Mostafa Mohamed'in durumu ile ilgili konuşan Elmas, "Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Kendisi Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?" dedi. Gedson'a yönelik soruya ise "Gedson’un da bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur." şeklinde cevap verdi.

"KEREM'İN ÇIKIŞ MADDESİ BULUNMUYOR"

Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri de değerlendiren "Kerem'in çıkış maddesi bulunmuyor. Hocamız Bartuğ’nun da kalmasını istiyor. Menajeri ile görüşüyoruz." diye konuştu.

"ÜCRETLERİNDE İNDİRİME GİTMEK İSTEMEYEBİLİRLER"

Babel ve Feghouli'nin maaşları hakkında konuşan Elmas, "Onlar da kendilerini düşünmek zorundalar ve bu yüzden ücretlerinde indirime gitmek istemeyebilirler. Profesyonellik örneği göstererek hala bize ciddi katkılar veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Burak Elmas, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi ve "Genç bir takım kurduk ve alışma sürecinde dalgalanmalar olacağını tahmin ediyorduk. Hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes her an puan kaybedebiliyor. 14 puan fazla görünse de bu farkın pozitif anlamda böyle kalmayacağına eminim. Galatasaray'ın geleceği için bir dönem istediğimiz sonuçları alamayabiliriz belki ama bundan korkmuyoruz." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ GALATASARAY'IN BORCUNU CİDDİ ANLAMDA DÜŞÜRMEK"

Galatasaray'ın borcunu azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Elmas, "Hedefimiz Galatasaray borcunu ciddi anlamda düşürmek. Gelir ve gider yönetimi konusunda UEFA kurallarına uyabilecek bir sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar başarılı gittiğimizi söyleyebilir." dedi.

Kendi başkanlığını da değerlendiren Elmas, "Ben kendime şu an için 10 üzerinden 5 veriyorum çünkü Galatasaray ile kurduğum hayallere ulaştığımız zaman 7-8’lere çıkabilirim." ifadelerini kullandı.

"GİZLİ SES KAYDI YAPAN GÖZLEMCİ YAKALADIK"

Hakemlerle ilgili kalite sorunları olduğunu dile getiren Elmas, "Kalite sorunu ortada. Maçları yönetemeyecek hakemler mevcut. Daha şeffaf olmak adına adımlar atılmasını istiyoruz. Hakemlerle ilgili Avrupa ile aramızda siyah ve beyaz kadar fark var. Soyunma odamızda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor." şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLU ŞU AN DİPTE"

Türk futbolu hakkında değerlendirmede bulunan Elmas, "Bu konuda ciddi bir dayanak yok. Milli marş okuyabilen futbolcu yok gibi söylemler sonrası bu durum ortaya çıktı. Ayrıca menajerler de Türk futbolcuların değerinin artması adına adımlar attı. Türk futbolu şu anda dipte. Pastanın büyütülmesi gerekiyor. Türk futboluna dışarıdan etki ediliyor." dedi.