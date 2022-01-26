Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması! Ayrılık sürecini anlattı!

Galatasaray'da göreve geldikten sonra taraftarın beklediği futbolu sahada görmemesi nedeniyle eleştirilen ve Fatih Terim ayrılığının da ardından tepki toplayan başkan Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. Şu ana kadarki başkanlık sürecini değerlendiren Elmas, transfer için görüşülen isimlerin yanı sıra Fatih Terim'in takımdan ayrılışı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"GHEZZAL'IN MALİYETİ 4 MİLYON'U BULUYORDU"

Ghezzal'ın transfer edilmeme nedeninden bahseden Elmas, "Ghezzal transferinde maliyetinin net 4 milyon avroya geldiğini gördük ve Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili böyle bir karar almamayı uygun gördüm. Listede bulunan oyuncuları transfer ettik hocamızın da onayıyla. Takım böyle kuruldu." dedi.

"ANLAYIŞI DEĞİŞTİRMELİYİZ DEDİM"

Yapılanma sürecini değerlendiren Elmas, "Biz gelirken Terim ile çalışacağımızı net belirterek geldik. Diğer adaylar da tasarruflarını dile getirmişti. Göreve gelince hoca ile oturduk ve anlayışı değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Genç, potansiyelli, satabileceğimiz oyuncuları transfer edelim dedim. Fatih Terim'e, 'Futbol aklı olarak siz benim için çok önemlisiniz' dedim." ifadelerini kullandı.

"TERİM'İN NE KASTETTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Fatih Terim'in 'aldatıldım' ifadesi sorulan Elmas, "Aldatılma kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini (Fatih Terim için) bilmiyorum. Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Federasyonla ciddi görüşmeler yaptık. Takımda da problemler var ama hakemlerle ilgili problemleri bunlarla karıştırmamak lazım." diye konuştu.

"BİZ ASLA YALAN SÖYLEMEDİK"

Hakem hatalarının bilerek yapıldığını iddia eden Elmas, "Hakemlerin bazı hatalarının istekli yapıldığını düşünüyorum. Hatta federasyonda bizim gitmemizi isteyenlerin bunları yaptırdığını da düşündüm. Hala da düşünüyorum Biz asla yalan söylemedik. Biz projelerimizi 2 aylık sunmadık, 3 sene için seçildik, 3 senede gerçekleştireceğiz dedik. Bize gül bahçesi de sunulmadı" ifadelerine yer verdi.

"İSTEDİĞİM TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞÜRÜM"

İstediği teknik direktörle görüşebileceğini dile getiren Elmas, "Son dönemlerde çok fazla yalan bilgi servis edildi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, istediği teknik direktörle, istediği zaman görüşebilir. Buna mecbur. Yaz aylarında yeni hoca arayışı olmadı. Çok kısa zamanda böyle bir görüşme oldu. Hocamıza böyle bir görüşme olduğunu söylemedik. Yönetim kurulunda Fatih Hoca'nın kalmasını isteyenler vardı. Değişimin zamanlamasını eleştirenler oldu." şeklinde konuştu.

"TORRENT İLE İLK BEN GÖRÜŞTÜM"

"Torrent ile görüşmesini Fatih Terim'e söylediğini aktaran Elmas, "Domenec Torrent ile ilk ben görüştüm. Hocamıza, Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüğümüzü söyledim. Fatih Terim'e Torrent ile görüşmenin detaylarını anlatmadım. Daha sonra en uygun opsiyon bu olduğu için Fatih Terim'le yolları ayırdım." dedi.

"BU KARARIN ARKASINDAYIM"

Ayrılık kararının arkasında olduğunu dile getiren Elmas, "Özellikle Fatih Terim konusunda çok hassas davranmaya çalıştım. Camiamız için çok değerli bir futbol adamı, kendisini çok sevdiğim bir Galatasaraylı. Fakat doğru olduğunu düşündüğüm kararı almak zorundaydım. Bu kararın arkasındayım." şeklinde konuştu.

"SEÇİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Şu an için takımdaki sorulara odaklandığını söyleyen Elmas, "Ne ibrayı, ne de seçimi düşünüyorum. Üyelerimiz nasıl bizi seçtilerse, oylarıyla gerekli kararları da alabilirler. Buna da saygı duyarım. İbra edilmezsem, tüzüğümüz ne gerekiyorsa yaparım. Şu an ibrayı değil birçok sorun var, onları düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"GOMİS'LE GÖRÜŞÜYORUZ"

Transfer sürecini de değerlendiren Elmas, "Önümüzdeki günlerde 1 veya 2 ismi kadromuza katabiliriz. Gomis, görüştüğümüz oyunculardan birisi. Yedlin takımdan ayrılacak, yerine Omar'ı kadroya dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.