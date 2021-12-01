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  4. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 'siyah bant' açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 'siyah bant' açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat etmesinin ardından sarı kırmızılı futbolcuların Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısına siyah bantlarla çıkmaması eleştirilere neden olmuştu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas o konuyla ilgili açıklamalara neden oldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan 'siyah bant' açıklaması!

Bir dönem Galatasaray başkanlığı görevini de yürüten Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi sarı kırmızılı camiayı üzüntüye boğmuştu. Ligin 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan cimbomda, futbolcuların maçın ikinci yarısında kollarındaki siyah bantları çıkarttığını fark edenler ise birilerinin talimat verdiği iddiasını konuşmaya başladı. Sarı kırmızılı ekibin başkanı Burak Elması, o iddialara cevap verdi.

HINCAL ULUÇ KÖŞE YAZISINA TAŞIDI

Gazeteci Hıncal Uluç da Galatasaraylı futbolcuların bu hareketinin ardından "Bu talimat Başkan Burak Elmas'tan mı yoksa Fatih Terim'den mi geldi?" şeklinde bir köşe yazısıyla sarı kırmızılı yöneticileri zan altında bırakacak bir iddiaya yer verdi. Bunun üzerine birçok spekülasyon dolaşınca Burak Elmas konuya açıklama getirdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan siyah ban' açıklaması!

"İDDİALAR SON DERECE MESNETSİZ"

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve cevap verme gereği duymadığını ifade eden Elmas, "Galatasaray yaşadığı bu üzücü gelişme üzerine yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Sayın başkanımızın vefatından ötürü duyduğumuz üzüntü nedeniyle gereken her türlü işlemin yapılması için de kısa sürede yoğun çaba harcadık. Bu iddialar son derece mesnetsiz. Bunları ciddiye alıp cevap verme gereğini duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan siyah ban' açıklaması!

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