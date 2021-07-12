Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Yunanistan'ın skandal uygulaması ile ilgili açıklama: Bu siyasi bir olay!

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Galatasara, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve gördükleri tavır dolayısıyla İstanbul'a geri dönme kararı aldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas. yaşanan olay üzerine özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Elmas, "Bu siyasi bir olay, Olympiakos tarafı mahcup olduğunu iletti" dedi.

Detaylar geliyor...

Yunanistan'da skandal uygulama! Galatasaray yönetimi Türkiye'ye dönüş kararı aldı