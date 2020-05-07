Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı oldu!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Cengiz, bu sabah beyin ameliyatı oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DAN MUSTAFA CENGİZ'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00'da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz'in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.