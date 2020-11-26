Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Gelirlerimizin büyük çoğunluğuyla borç ödüyoruz

Kulüplerin borç yapılanmasının konuşulduğu ilk dönemde 10 yıl vade istediklerini, bunun ilk 4 yılının da ödemesiz olmasını talep ettiklerini aktaran Cengiz, "En az ödemesiz dönem 4 yıl olursa, bu borçlar kapanabilirdi. O yüzden 10+4 istedik. Fakat devletin imkanları da mahdut. Öyle bir ana geldik ki 5 yıllık yapılandırma yapıldığında yeni tip koronavirüs yoktu." diye konuştu.

Yapılandırma konusunda çok sıkı kuralların olduğunu kaydeden Cengiz, "Bunu imzaladığınız anda TFF de lisans anlamında bastırıyor. İnşallah bütün hükümlerini de uygular. Taş atmıyorum. Mali yapılandırma açısından da Bankalar Birliği bunu sağlar. Biz bunu istiyoruz. UEFA'da neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, futbolcu ödemelerinin yüzde 80'inin yabancı para cinsinden olduğunu belirterek, "Kurun artışından dolayı kim sevinir, spekülatörler, varsa vatan hainleri, bir de futbolcular sevinir. Bir de sosyal medyada espri yapılıyor yurtdışında para kazananlar için. Türkiye'nin daha rahat olduğu yönünde. Bu esprisi tabii ki. Bu bizi çok zorluyor. Zaten geçmişten gereken birikimler var, biz şu anda gelirlerimizin çok büyük çoğunluğuyla borç ödüyoruz. Kendi dönemimle ilgili net bir rakam vereceğim. 24 Ocak 2018'de göreve geldim, 20 Kasım 2020 tarihi itibarıyla benim kredi kullanımım 2 milyar 723 milyon lira. Kredi ana para ve faiz ödemem 3 milyar lira. Ben artıdayım ama neyle, kazandığımız gelirlerle." ifadelerini kullandı.

"YAYINLARIN %60'I KAÇAK"

UEFA Şampiyonlar Ligi ve gişe gelirlerinin artık olmadığını, yayın gelirinde de tartışmaların yaşandığını anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Emeğe saygı duyulması gerekiyor. Yayıncı kuruluşun ifadesini söylüyorum. Yayınların yüzde 60'ı kaçak. Buradan ilgililere sesleniyorum, lütfen meclisten bir yasa çıkartın. Bu yasa ile kaçak kullanımı engelleyelim, emeğe saygı duyalım. Bu olmazsa olmaz. Bu kural olmalı, acil olarak lütfen bunu meclise yansıtsınlar. Sadece yayıncı kuruluş için değil, birçok şey için. Türkiye'nin bu konuda sağlıklı bir yapıya, yasal düzenlemeye ihtiyacı var. Yayıncı kuruluş gelirlerinin azalması biz kulüpleri çok kötü vurdu."